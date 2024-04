World of Warcraft Classic: Deathwing torna su Azeroth

World of Warcraft Classic si scalderà parecchio il 21 maggio, quando Deathwing tornerà su Azeroth, aprendo una ferita empia nei continenti e cambiando per sempre i paesaggi del mondo conosciuto. Cataclysm Classic aprirà una nuova era per WoW Classic con un’esperienza di progressione migliorata, nuove modalità delle spedizioni e molto altro!

Prima della pubblicazione, giocatori e giocatrici inizieranno a vedere e sperimentare alcuni cambiamenti con l’aggiornamento pre-espansione, che sarà disponibile dal 30 aprile dopo la manutenzione regionale e includerà tra le altre cose:

Cambiamenti al mondo esterno – Sarà possibile scoprire i cambiamenti permanenti provocati al paesaggio di Azeroth dalla devastante fuga di Deathwing da Deepholm.

Nuove razze: Worgen e Goblin – Si potrà giocare nei panni degli enigmatici e feroci Worgen, abitanti di Gilneas maledetti che hanno imparato a controllare i propri istinti e si sono schierati con l’Alleanza.

I giocatori aiuteranno il Bilgewater Cartel dei Goblin alla ricerca di una nuova casa nell’Orda dopo la distruzione dell’isola che era la loro casa a opera di Deathwing.

Nuova professione: Archeologia, che permette a giocatori e giocatrici di scavare in tutta Azeroth per scoprire notizie sulla storia delle razze del passato, ottenendo nel frattempo preziose ricompense.

Qualche cambiamento (#somechanges):

In Cataclysm Classic verranno implementate alcune funzionalità non disponibili nella versione originale pubblicata nel 2010:

Progressione di livello migliorata: con un ritmo più serrato nell’uscita degli aggiornamenti, verrà data ai personaggi la possibilità di affrontarne i contenuti più rapidamente.

Interfaccia aggiornata delle Collections: introdotto per la prima volta in Wrath Classic, ora il nuovo sistema delle trasmogrificazioni sarà gestibile a livello di account.

L’aggiornamento pre-espansione permetterà anche di esplorare nuove combinazioni di razze e classi, aggiornerà gli alberi dei talenti e semplificherà la progressione di livello nelle zone classiche.