Genshin Impact: Arlecchino e l’impero sommerso nell’update 4.6

HoYoverse annuncia l’arrivo della versione 4.6 di Genshin Impact, “Ardono i due mondi, luce nella notte cremisi”, il 24 aprile. Arlecchino, la quarta dei Messaggeri dei Fatui tanto attesa dai giocatori, debutterà come personaggio arruolabile e boss settimanale. Nel mondo di Teyvat, verrà finalmente rivelata una nuova area esplorabile con un impero sottomarino perduto da tempo a Fontaine, mentre a Inazuma un nuovo gioco e un festival musicale faranno scatenare tutti i partecipanti.

Arlecchino, la quarta dei Messaggeri dei Fatui, nota anche come “La Fantesca”, si presenterà ai giocatori sia come personaggio giocabile da 5★ di Pyro dotato di lancia sia come boss settimanale. Da compagna di squadra, le abilità di combattimento di Arlecchino vertono principalmente sul Legame vitale, un meccanismo che impedisce alle sue vittime di recuperare PS, ma che Arlecchino riesce a sfruttare anche per potenziare il suo attacco. Arlecchino può ottenere un Legame vitale sulla sua barra dei PS, e quando il legame è pari o superiore a una certa percentuale dei suoi PS, entrerà in uno stato d’attacco che, consumando il suo Legame vitale, le conferirà attacchi normali più potenti e danni da Pyro non annullabili. Per mantenere il Legame vitale, Arlecchino può applicare le Direttive del debito di sangue ai suoi nemici. Inoltre, grazie al suo talento unico, l’unico modo in cui potrà ricevere effetti curativi durante il combattimento sarà tramite il suo Tripudio elementale.

In qualità di boss settimanale, Arlecchino applicherà le Direttive del debito di sangue ai giocatori che la sfideranno. I giocatori con una Direttiva del debito di sangue subiranno l’effetto del Legame vitale, ricevendo danni maggiori dai suoi attacchi senza possibilità di recuperare PS. Coloro che riusciranno a ripagare il Debito verranno ricompensati con un potenziamento del loro attacco caricato. Non solo, Arlecchino viene anche chiamata “Padre” dai suoi bambini nella Casa del Focolare, ma ulteriori informazioni sulla Casa del Focolare e su Arlecchino verranno rivelate nella sua missione storia, Ignis Purgatorius.

Arlecchino sarà disponibile nei desideri evento della prima metà della versione 4.6 insieme alla rerun di Lyney, seguiti dal Vagabondo e Baizhu nella seconda metà. Anche la nuova lancia da 5★, Forma della Luna cremisi, un’arma che punta sulle abilità di combattimento relative al Legame vitale, sarà disponibile durante la prima metà della versione 4.6.

Per coloro in cerca di avventure, la versione 4.6 apre le porte a una nuova area con un grande e misterioso impero sottomarino che attende solo di essere esplorato. Nelle profondità del Mare dei Tempi Remoti giacciono le rovine di Remuria, un impero i cui tempi d’oro e la successiva distruzione precorrono la nascita della Corte di Fontaine. Imparare la sua “sinfonia” sarà fondamentale per riattivare certi meccanismi e dispositivi millenari. Col procedere dell’avventura, i giocatori potranno persino imbattersi in un certo drago speciale e affrontare il nuovo boss nemico Golem legatus.

Sull’Isola di Watatsumi a Inazuma, invece, i giocatori aiuteranno Itto a prepararsi per il Tour de force arcobaleno delle meraviglie di Arataki il rockettaro e divertirsi con un nuovo gioco musicale nel frattempo. I giocatori potranno modificare i propri giochi musicali e invitare gli amici a sfidarli condividendo dei codici. Come ricompensa, avranno la possibilità di ottenere un nuovo strumento, il Corno della brezza notturna.

La versione 4.6 di Genshin Impact sarà disponibile il 24 aprile insieme ad Arlecchino, un impero sommerso, un festival di musica rock e tantissime altre sorprese. Grazie alla funzione di cross-progression e alla modalità cooperativa, i giocatori possono godersi la loro avventura su PlayStation, PC, Android e iOS. Genshin Impact è classificato T for Teen da ESRB su PS5, PS4, PC e Google Play e 12+ su iOS. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di Genshin Impact (genshin.hoyoverse.com) o seguite @GenshinImpact su X, Instagram e Facebook.

Genshin Impact è un RPG open-world free-to-play dove potrete avventurarvi nel fantastico mondo di Teyvat. Ogni giocatore veste i panni del misterioso viaggiatore, che intraprende un viaggio alla ricerca della verità sulla scomparsa del suo familiare. Sin dalla versione 4.0, è possibile esplorare Fontaine, la quinta delle sette nazioni di Teyvat. I giocatori possono esplorare ognuna di queste nazioni con culture e paesaggi unici, incontrare un variegato gruppo di personaggi, apprendere l’arte del combattimento elementale ed esplorare a fondo un mondo fantastico e pieno di misteri. Grazie alla funzione di cross-progression e alla modalità cooperativa, i giocatori possono ora continuare le loro avventure su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android e iOS, da soli o con i loro amici.