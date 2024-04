Ubisoft+ Classics: i cinque titoli più giocati dal pubblico

Ubisoft+ Classics aggiunge sempre nuovi giochi e contenuti, invitando i giocatori a partecipare ad avventure col fine di esplorare il passato dell’Inghilterra, della Grecia e dell’Egitto, di mettere alla prova le loro capacità, di sfidare la natura incontaminata e molto altro. Con una raccolta di oltre cinquanta titoli in standard edition, Ubisoft+ Classics aggiunge nuovi contenuti mensilmente. Gli abbonati possono tra le altre cose aspettarsi The Crew 2 e Oddballers ad aprile, The Settlers: New Allies e Watch Dogs a maggio e Anno 1800 a giugno. Ma quali sono i titoli più apprezzati dal pubblico? Ce lo racconta Ubisoft stessa.

Si tratta di Assassin’s Creed Valhalla (uno dei più amati in assoluto della saga), Ghost Recon Breakpoint (un gioco di sopravvivenza militare che metterà alla prova l’abilità di sopravvivenza dei giocatori quasi quanto la loro destrezza nel combattimento aperto e nella furtività), Far Cry 6 (ultimo arrivato della serie dalla spiccata cinematograficità), Watch Dogs: Legion (che narra il riscatto della Dedsec sullo sfondo di una Londra distopica) e Riders Republic, in cui i parchi nazionali statunitensi sono stati trasformati in un parco giochi per sport estremi.

Articoli Consigliati Beat Saber accoglie l’Hip Hop Mixtape GTA Online: bonus speciali fino al 17 aprile

Recentemente è arrivata su Ubisoft+ Classics la nuova stagione di For Honor, Forged in War. For Honor immerge i giocatori in una guerra antica con tre delle più famose fazioni di combattenti della storia: i cavalieri, i vichinghi e i samurai; e il nuovo anno sta portando molto altro alle rive di Heathmoor. Forged in War si concentra sulle armi che gli eroi di For Honor brandiscono in battaglia per ottenere la vittoria. Inoltre, la modalità Arcade è divenuta gratuita.