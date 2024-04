Beat Saber accoglie l’Hip Hop Mixtape

L’hip hop è da tempo uno dei generi musicali più richiesti e meno rappresentati all’interno di Beat Saber, ma l’attesa è giunta al termine: l’Hip Hop Mixtape è ora disponibile su Beat Saber, per PS VR2 e PS VR, su cui è un titolo molto apprezzato. La lista dei brani include alcuni dei nomi più importanti dell’hip hop, come Snoop Dogg, Nicki Minaj, Eminem e 2Pac, e copre ere e stili diversi di questo influente genere musicale. Lo scorso anno, l’industria musicale ha celebrato il 50° anniversario dell’hip hop, e sin dai suoi primi giorni il genere ha dominato le classifiche in un lampo, diventando popolare tra gli amanti della musica di tutto il mondo. L’Hip Hop Mixtape contiene nove hit:

2Pac – All Eyez On Me (feat. Big Syke)

Nicki Minaj – Anaconda

Snoop Dogg – Gin and Juice

Eminem – Godzilla (feat. Juice WRLD)

Outkast – Hey Ya!

The Notorious B.I.G. – Hypnotize

Dr Dre – Nuthin’ But A “G” Thang

Grandmaster Flash & The Furious Five – The Message

Pop Smoke – The Woo (feat. 50 Cent, Roddy Ricch)

Per la prima volta, Beat Saber aggiunge al gioco tracce non censurate, quindi i giocatori possono godersi tutti i brani nell’Hip Hop Mixtape nella loro forma originale e naturale e coi testi integrali. Ad ogni modo, è stata aggiunta anche l’opzione di disattivazione dei testi espliciti, che permette ai giocatori di scegliere la loro esperienza di gioco preferita, consentendogli di selezionare o deselezionare brani e musica che contiene testi espliciti. L’opzione è disponibile su tutte le piattaforme per gli utenti sopra i 13 anni d’età.

