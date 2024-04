Manor Lords risulta il gioco più desiderato su Steam

Il mese di aprile 2024 ci regalerà tantissimi giochi su console e PC. ma su Steam c’è un titolo che, nonostante sia passato abbastanza in sordina, risulta essere al primo posto nelle “wishlist” degli utenti della piattaforma di Valve. Stiamo parlando di Manor Lords.

La notizia è stata diffusa, con grande soddisfazione, dal publisher del simulatore di vita medievale, ossia Hooded Horse, che ha così affermato:

“Il 26 aprile si avvicina rapidamente. Mentre contiamo i minuti rimanenti, abbiamo alcune notizie incredibili da condividere. Manor Lords è attualmente il gioco più desiderato su Steam. Congratulazioni a Manor Lords e un enorme ringraziamento a tutti coloro che ci hanno supportato lungo il percorso!”

Vi ricordiamo che il titolo sviluppato da Slavic Magic arriverà anche su piattaforme Xbox e soprattutto, sarà disponibile al day-one su Xbox Game Pass.

