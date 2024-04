GTA Online: bonus speciali fino al 17 aprile

La strada verso il successo è lastricata di duro lavoro, in GTA Online… nonché di un accennato disinteresse per la legge. Questa settimana, sfoggiate il vostro spirito imprenditoriale e costruite il vostro impero sfruttando una serie di bonus per dirigenti fino al 17 aprile. Scrollatevi di dosso l’inverno vendendo merce di contrabbando al miglior offerente nelle missioni di vendita di carichi speciali. Aprite il portatile nel magazzino per accedere al sito di Ad-Hawk ed effettuare delle consegne per ottenere GTA$ e RP doppi. Questa settimana, arrotondate i guadagni esportando merci assortite e ottenendo GTA$ e RP doppi. Questa settimana, completate una missione di vendita per ottenere un bonus di 100.000 GTA$, che verrà accreditato entro 72 ore dal completamento della missione. Inoltre, vendendo un totale di 500.000 GTA$ in prodotti tra tutte le imprese otterrete la ricompensa della sfida settimanale da 100.000 GTA$.

E inoltre:

Scalate i ranghi e approfittate di GTA$ doppi e RP quadrupli completando le missioni di Martin Madrazo.

Combattete contro il tempo e ottenete punti dai nemici caduti per assicurarvi la vittoria e GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Numerosi avvicendamenti e offerte speciali sui veicoli.

Assicuratevi che colleghi e rivali sappiano che fate sul serio, gestendo le operazioni da un ufficio personalizzato fino ai minimi dettagli con migliorie e modifiche scontate del 30% fino al 17 aprile.

Gli abbonati a GTA+ ricevono 1.000.000 di GTA$ bonus al mese da aprile ad agosto che verranno accreditati sul loro conto presso la Maze Bank insieme al tradizionale bonus di 500.000 GTA$. Fino al 1° maggio è possibile riscuotere anche:

Progen Itali GTB (supercar) gratis

Maglietta e canotta Fooligan, maglietta Coil Cyclone, cappellino Los Santos nero

Nuova verniciatura Camaleonte chiazza d’olio perla e verniciatura Camaleonte magenta/giallo cangiante per cerchioni

GTA$ e RP doppi negli Incarichi e nelle Sfide dell’MC e nelle Commissioni della Clubhouse

Produzione accelerata del 50% negli stabilimenti di The Criminal Enterprise

SCONTI NELLO SPECIFICO:

Uffici: 30% di sconto

Modifiche e migliorie per uffici: 30% di sconto

Buckingham Luxor (aereo): 30% di sconto

Buckingham SuperVolito Carbon (elicottero): 40% di sconto

Buckingham SuperVolito (elicottero): 40% di sconto

Übermacht Revolter (sportiva): 30% di sconto

Grotti Itali GTO (sportiva): 30% di sconto

Dinka Jester Classic (sportiva): 30% di sconto

