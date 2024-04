Naraka Bladepoint affonda le radici nella storia con la nuova Stagione

La nuova stagione di Naraka Bladepoint, Tenacity Treasure Scroll, è ora attiva e porta i giocatori nell’Antica Cina con numerosi riferimenti. Per celebrare il Festival di Songkran, l’arma Swarm sarà trasformata in Hydro-Swarm. Durante l’evento, fino al 24 aprile, i giocatori potranno utilizzare Hydro-Swarm per colpire i nemici con un attacco di pistola ad acqua e vivere l’atmosfera festosa. Completando gli eventi sarà anche possibile ottenere le emote leggendarie: Battaglia d’Acqua e Gioco in Acqua.

Il nuovissimo Sistema di Potenziale e la Modalità Casuale entrano in vigore insieme all’aggiornamento della stagione. Il Sistema di Potenziale aggiornato semplifica l’esperienza di Naraka: Bladepoint, abbassando la barriera delle abilità per l’ingresso e rendendo Naraka: Bladepoint più accogliente per i nuovi giocatori. Il nuovo Sistema di Potenziale dà ai giocatori la possibilità di attivare liberamente nodi che si adattano al loro stile di gioco, esperienza e abilità, mentre mira anche a incoraggiare la varietà nell’approccio dei giocatori alle battaglie.

L’Hot Potato Counter è una nuova modalità di gioco introdotta nella stagione 12. Dopo un viaggio avvincente e intenso per scalare le classifiche, i giocatori possono provare una variazione divertente sul gameplay principale e sperimentare una battaglia contatore più rilassata e snellita. Questa nuova modalità mira a offrire un’esperienza più casuale e divertente, aggiungendo una palla all’arena, che i giocatori attaccano invece l’uno contro l’altro. Attacchi, Contromosse e Abilità controllano la palla fino a quando non diventa rossa, il che indica che può essere sparata verso un nemico o passata a un alleato. Ma attenzione: la palla si velocizza ad ogni scambio!

La Stagione 12 porta con sé una serie di nuovi costumi per i personaggi preferiti dai fan nell’elenco di Naraka: Bladepoint. Il pass battaglia della stagione 12 presenta nuovi costumi per Zai, Tarka e Matari. I nuovi design dei costumi per questa stagione traggono ispirazione da armi storiche e tesori rari della storia cinese. Il gioco personificherà armi tradizionali da mischia e tesori con ricche caratteristiche storiche, come il nuovo costume di Zai ispirato alla tradizionale arma cinese Gan Jiang Mo Ye (una famosa spada cinese antica). Yoto Hime mostrerà un abito cheongsam con tema “porcellana blu e bianca”. Ulteriori costumi che presentano la personificazione di armi preziose e tesori saranno introdotti nel gioco mentre Tenacia si sviluppa durante la stagione.

Inoltre, un nuovo eroe, il Magnetista Maven, Lyam Liu, si unisce alla line-up dei personaggi durante la Stagione 12. Liu ha la capacità di controllare il metallo. Ulteriori dettagli saranno condivisi su Lyam Liu quando entrerà in azione a metà stagione.