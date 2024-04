Stellar Blade: Shift Up racconta il dietro le quinte del gioco

Incontriamo i talentuosi artisti e programmatori di Shift Up, scoprendo le origini di Stellar Blade e sul grande viaggio intrapreso da questo progetto per prendere vita: ecco un nuovo video dietro le quinte e le parole ufficiali dello staff. Un elemento importante, ad esempio, è il design dei mostruosi Naytiba, creato in collaborazione con Hee-Cheol Jang, che in proposito racconta:

” Ricordo di aver visitato lo studio dopo essere stato contattato dal signor Kim [Kim Hyung Tae, direttore di Stellar Blade] e sono rimasto sorpreso nel vedere un ambiente di lavoro pieno di modelli e disegni. Credo che lui mi abbia fatto l’offerta dopo aver visto la mia esperienza nel creare modelli d’argilla, modellini scansionabili, per la comunicazione e per la scansione 3D nel processo di creazione per “The Host” e “Okja”. In quel periodo l’industria cinematografica si stava spostando verso i modelli digitali utilizzando ZBrush per motivi di efficienza, per questo sono rimasto colpito dall’idea di utilizzare la modellazione tradizionale e la scansione 3D per la creazione di creature per un nuovo progetto videoludico per console. Ciò che Eve incontra è un’entità sconosciuta sufficientemente potente da distruggere l’umanità. Abbiamo consapevolmente cercato di creare questi mostri in modo da renderli misteriosi e inquietanti, senza occhi e con volti attaccati nei posti sbagliati, per collegarli al contenuto del gioco. Dato che queste creature non sono mai esistite, non c’è bisogno che siano realistiche. Volevamo proprio che sembrassero una specie o una razza diversa. Tuttavia, se osservate attentamente, ci sono alcuni aspetti che sembrano essere collegati alla vita esistente sulla Terra e credo che lo noterete quando giocherete al titolo. ”

Articoli Consigliati Sand Land: trailer con le impressioni della critica e uno sguardo alla Collector’s Edition Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: nuovi dettagli sul Pac-Man competitivo

Il futuro dell’umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d’azione incentrata sulla storia per PlayStation 5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta, ormai desolatamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra.