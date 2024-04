Sand Land: trailer con le impressioni della critica e uno sguardo alla Collector’s Edition

Sand Land, il videogioco basato sull’opera di Akira Toriyama, verrà lanciato il 26 aprile su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC, con una demo gratuita tutta da provare già da tempo disponibile sugli store di riferimento. Vi presentiamo oggi un nuovo trailer con i quote della stampa internazionale, e una rapida occhiata ai contenuti della Collector’s Edition.

Unitevi a Belzebubù, il principe dei demoni, il suo accompagnatore Thief e lo sceriffo Rao per esplorare il vasto deserto e affrontare l’esercito reale in vari veicoli personalizzabili. Questa improbabile squadra di umani e demoni intraprenderà una fantastica avventura alla ricerca della fonte leggendaria, in grado di porre fine alla terribile siccità che ha colpito il mondo intero. Insieme, viaggeranno oltre Sand Land verso territori inesplorati.

Vi ricordiamo che è possibile pre-ordinare SAND LAND in tre edizioni diverse:

Standard Edition (Il gioco base)

Deluxe Edition (disponibile solo in digitale):

Collector’s Edition

Il gioco base

Pacchetto Speed Demon

Set arredo per la stanza: Army Base

Set arredo per la stanza: Hideout

Set di adesivi di Belzebubù

Figurine personalizzabile di Belzebubù

Set di cartoline

Steelbook

Sand Land sarà disponibile dal 26 aprile 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. Chi effettuerà il pre-ordine avrà come bonus il “Pacchetto Survivalist Camo” e per aver acquistato dallo Store di Bandai Namco anche il set Polaroid.

BONUS PER IL PREORDINE: BEELZEBUB’S POLAROID SET

Beelzebub ha un regalo speciale per te: un esclusivo set di istantanee per immortalare i tuoi momenti più indimenticabili trascorsi a Sand Land… Dei simpatici ricordi per abbellire la tua postazione da gioco!

BONUS PREORDINE: SURVIVALIST CAMO PACK

Grazie a queste esclusive skin per veicoli non resterai mai a corto di stile. In questo speciale bonus prenotazione digitale ce n’è davvero per tutti i gusti: potrai infatti scegliere tra i look mimetici Cuore della giungla, Raptor del deserto o Leopardo della notte.