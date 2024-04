Final Fantasy XIV: un programma di benchmark ufficiale per Dawntrail

Square Enix invita i Warrior of Light a scoprire delle immagini inedite di Dawntrail con il lancio del programma di benchmark ufficiale di Final Fantasy XIV: Dawntrail per Windows, che può essere scaricato da oggi. Il programma di benchmark include nuove aree, nemici e altre cose aggiunte con l’espansione e offre anche una dimostrazione del primo aggiornamento grafico del gioco, dando ai giocatori la possibilità di testare le capacità del loro PC con Final Fantasy XIV prima dell’uscita di Dawntrail, prevista per martedì 2 luglio 2024.

Il programma permette di creare un personaggio o importarne uno esistente che apparirà nei filmati in tempo reale del benchmark. Oltre alle razze giocabili già esistenti nella crezione del personaggio, si potranno anche creare degli Hrothgar femmina, ovvero una nuova razza giocabile che farà il suo debutto in Dawntrail. I dati dell’aspetto dei personaggi creati con il benchmark possono anche essere salvati in modo da usarli nella versione del gioco per Windows. I dettagli completi e le istruzioni per il download del benchmark ufficiale sono disponibili a quest’indirizzo.

Come parte dell’ultima Letter from the Producer LIVE, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha anche parlato di vari aggiornamenti e cambiamenti che usciranno con la pubblicazione di Dawntrail, insieme ai risultati del recente sondaggio per il 10° anniversario. Il video completo della trasmissione è disponibile qui. La serie di missioni in crossover con Final Fantasy XVI, intitolata “The Path Infernal”, è disponibile fino a mercoledì 8 maggio. Chi completerà le missioni potrà ricevere diverse ricompense in gioco a tema Final Fantasy XVI. Ulteriori informazioni sul crossover sono disponibili qui.

Final Fantasy XIV Online, ora disponibile anche per Xbox Series X|S, che permette ai giocatori su Xbox di unirsi ai Guerrieri della luce a Eorzea e oltre! Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare fino al 19 aprile una copia della Starter Edition, che include A Realm Reborn, Heavensward e Stormblood, equivalenti a tre Final Fantasy completi. Chi acquisterà la versione Xbox o riceverà la Starter Edition tramite Game Pass entro il 19 aprile, riceverà anche degli oggetti di gioco utili e divertenti, tra cui il Menphina’s Earring (30% di EXP bonus quando si sconfiggono i nemici fino al livello 80) e il minion Wind-up Palom (animale ornamentale).