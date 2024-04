Ultra Mega Cats: tutto sull’atteso TPS “felino”

Fallen Leaf Studio e Unseen Silence stanno incusiosendo molto il pubblico con il loro ultimo progetto, Ultra Mega Cats, uno sparatutto roguelike in terza persona con cooperativa online a quattro giocatori, già ambito sulle wishlist di Steam e previsto in uscita anche su Playstation 5, Xbox serie X e Nintendo Switch, dopo il lancio su PC.

In un mondo perfetto, i gatti sono la specie alfa, ma in Ultra Mega Cats qualcosa è andato davvero storto e ora roditori e uccelli dominano i nostri amici pelosi, ai quali non resta altro che combattere! Buttati da solo o unisci le forze con i tuoi compagni Mega Gatti e affronta orde di avversari e potenti boss in intense battaglie co-op.

ha dichiarato Piotr Kurkowski, Game Director di Fallen Leaf.

Scegliete tra cinque diversi Mega Gatti con stili di gioco e personalità differenti. Ogni gatto ha 50 diverse M.O.D.S. che possono essere sbloccate, offrendo una maggiore varietà.

Combattimento cooperativo PvE semplificato e basato su arene con un massimo di quattro giocatori al lancio completo. Ogni arena è organizzata in biomi in continua evoluzione grazie alla generazione di livelli. Grazie alle diverse Coalizioni (ognuna composta da diversi Aspetti), non ci sono due partite uguali. Lo splendido e vibrante stile artistico del gioco è tanto forte quanto il vostro eroe felino!

Questa la sinossi ufficiale:

Pronti per la resa dei conti definitiva? Lanciati nell’azione da solo o con un massimo di quattro gatti-amici e combatti contro perfidi nemici. Scegli uno dei cinque Mega Gatti unici, guerrieri d’élite armati fino ai baffi con un arsenale di armi e abilità diverse, pronti a sconfiggere i nuovi dominatori del vostro mondo: topi e uccelli!! Hai la stoffa per incarnare lo spirito dei Mega Gatti, per affilare gli artigli e diventare un potente guerriero? Abbatti orde di nemici coloratissimi e malvagi, padroneggia le abilità, scegli tra oltre 50 diverse M.O.D.S. per ogni gatto giocabile e preparati ad abbattere potentissimi boss! Non ci sono due sessioni di gioco uguali, quindi mettiti all’opera e scopri il tuo modo preferito di giocare.

A proposito di Unseen Silence

Unseen Silence è uno studio indipendente polacco con sede a Varsavia, fondato nel 2020 con l’obiettivo di creare e distribuire giochi che possano essere apprezzati da molti. L’ultima fatica dello studio è il roguelike ad alta velocità Ultra Mega Cats, in uscita nel 2024!

Informazioni su Fallen Leaf

Fallen Leaf è uno studio indipendente polacco che si propone di realizzare giochi che combinino una grande grafica con storie eccezionali. Fallen Leaf è il creatore di Fort Solis, thriller narrativo fantascientifico del 2023 per PC, e ora è alle prese con il suo fantastico roguelike felino Ultra Mega Cats.