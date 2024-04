Albion Online: ecco l’update “Fondazioni”

Albion Online, l’MMORPG fantasy sandbox sviluppato da Sandbox Interactive, ha infine lanciato il suo secondo aggiornamento maggiore dei contenuti del 2024: Fondazioni, accompagnato da un trailer specifico, un devtalk e le immancabili note della patch. Fondazioni inaugura una nuova era per la guerra su Albion Online, con una serie di nuove funzionalità come le Fortificazioni, gli Stendardi d’assedio, i Forzieri delle Attività del Territorio, e molto altro ancora.

Meccaniche chiave:

Articoli Consigliati Smite 2: disponibile la Founder’s Edition Foamstars: tutto sulla nuova stagione, Mysterious Swing

Fortificazioni potenziabili per difendere i territori delle gilde

Stendardi d’assedio che portano nuove dinamiche nei combattimenti sia per gli attaccanti che per i difensori

Forzieri delle Attività del Territorio che premiano i proprietari del territorio, ma possono essere razziati dai loro nemici

Tre nuove Armi di Cristallo, ognuna con un incantesimo unico

Una Modalità Spettatore che permette ai creatori di organizzare e trasmettere i propri tornei

… e molto altro ancora

Per ulteriori informazioni, consultate la pagina ufficiale dell’aggiornamento.