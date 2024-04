Smite 2: disponibile la Founder’s Edition

La Founder’s Edition di Smite 2, nonché le versioni Deluxe e Ultimate, sono ora disponibili per l’acquisto. I giocatori potranno diventare divinità fondatrici e sbloccare bonus unici in Smite e Smite 2. La Founder’s Edition garantirà l’accesso agli eventi Alpha Weekend di Smite 2, che avranno inizio a maggio. I bonus di gioco per SMITE saranno disponibili immediatamente dopo l’acquisto. I giocatori che acquisteranno la Founder’s Edition durante l’Alpha riceveranno anche la skin Cacodemone Ymir.

L’acquisto della Founder’s Edition sbloccherà inoltre tutte le attuali e future divinità di Smite 2 in modo permanente, oltre ad altri contenuti esclusivi. Per informazioni più dettagliate sulla Founder’s Edition e le versioni Deluxe e Ultimate, è possibile consultare il sito ufficiale. Ora il gioco può essere aggiunto alla lista dei desideri, mentre i bundle della Founder’s Edition sono disponibili per l’acquisto su Steam, PlayStation 5, Xbox ed Epic Games Store. Per saperne di più sul titolo, consulta il sito ufficiale oppure X, TikTok, Youtube, Facebook e Instagram.