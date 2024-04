HITMAN World of Assassination: torna il Bersaglio Elusivo interpretato da Sean Bean

IO Interactive, autrice dell’acclamata serie di videogiochi HITMAN, condivide oggi un’infografica che fornisce alcuni dati su come i giocatori si sono comportati nel tentativo di eliminare il fuggitivo Mark Faba (alias il vincitore del BAFTA Sean Bean) nella missione “The Undying”, di nuovo attiva. Con una settimana rimasta per i giocatori per completare il Bersaglio Sfuggente in HITMAN World of Assassination, sarà certamente di interesse per coloro che devono ancora terminare la missione.

Finora, il 52% dei giocatori che hanno provato la loro fortuna contro il Fuggitivo è riuscito a abbattere Mark Faba. Alcuni hanno adottato l’approccio veloce, con il tempo di completamento più rapido che si attesta su 12 secondi, mentre altri hanno giocato con il loro bersaglio, lasciando The Undying vivo per più di 3 ore prima che incontrasse il suo destino. Con The Undying che lascia il Pacchetto di Avvio Gratuito e la missione del Bersaglio Elusivo che giunge alla fine il 21 aprile, i giocatori hanno ancora il tempo per creare nuovi record, modificare le statistiche e farsi un nome eliminando The Undying.

Insieme a The Undying, IO Interactive ha rilasciato il Pacchetto The Undying, un DLC che include: un accesso permanente a The Undying attraverso un contratto del Bersaglio Sfuggente nella modalità Arcade, l’abito Ephemeral Suit con Eye Patch, tre oggetti e cosmetici per il rifugio del Freelancer.

La Stagione di The Undying è a pieno regime in HITMAN World of Assassination, con nuovo contenuto che arriverà nelle prossime settimane come contratti curati, sfide e ritorno dei Bersagli Sfuggenti. HITMAN World of Assassination è disponibile ora per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il Pacchetto The Undying è disponibile al prezzo di $4.99 USD/€4.99/£3.99 su tutte le piattaforme.