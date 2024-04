No Rest for the Wicked: ecco il trailer di lancio

In previsione della pubblicazione del titolo in Early Access il 18 aprile 2024, Moon Studios e Private Division hanno oggi rilasciato il trailer di lancio ufficiale dell’accesso anticipato di No Rest for the Wicked, un Action RPG maturo e strategico. Il trailer mostra nel dettaglio lo stile artistico pittorico del gioco, offrendo una panoramica sulla storia e su alcuni dei personaggi con cui i giocatori potranno interagire. Da Moon Studios, i pluripremiati sviluppatori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, arriva No Rest for the Wicked, un cruento Action RPG di precisione destinato a reinventare il genere.

Anno 841, re Harol è morto. Mentre la notizia della sua morte riecheggia in tutto il regno, la corona passa al figlio Magnus, un ragazzino presuntuoso che deve ancora dimostrare il suo valore. Ad aggravare la situazione c’è il ritorno della Pestilenza, un’empia piaga che non si vedeva da mille anni e che si diffonde in ogni angolo della terra, corrompendo ogni cosa e individuo che tocca. La Madrigale Seline, una figura spietatamente ambiziosa all’interno della Chiesa, vede nella Pestilenza un’occasione per mettersi alla prova agli occhi del suo dio.

Queste forze convergono sulla remota isola di Sacra, dove gruppi di ribelli e il governo provinciale combattono per il controllo tra le rovine fatiscenti dell’isola. Tu fai parte dei Cerim, un gruppo a cui appartengono mistici guerrieri sacri dotati di poteri straordinari che hanno giurato di sconfiggere la Pestilenza ad ogni costo. Tuttavia, il compito si rivelerà sempre più arduo, man mano che toccherai con mano le sofferenze della gente e le numerose lotte politiche di questa terra oppressa. Il caos ti trascinerà nelle direzioni più disparate mentre cercherai di liberare la terra dalla malvagità e dare nuova speranza al regno.

No Rest for the Wicked sarà disponibile al prezzo di lancio di €35,99 su Steam. Il prezzo rimarrà invariato per le prime due settimane. I giocatori che acquisteranno No Rest for the Wicked durante il periodo di accesso anticipato riceveranno anche l’esclusivo set armatura Cerim, che è possibile visualizzare qui. No Rest for the Wicked è inoltre disponibile sul servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, che dà ai giocatori accesso istantaneo alle prestazioni di un PC GeForce su pressoché qualsiasi computer, Mac, SHIELD TV, Android, dispositivo iOS o Chromebook senza effettuare alcun download.