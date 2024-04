Metaphor ReFantazio: annunciato l’Atlus Exclusive Livestream

Dopo il fulminante inizio anno con Persona 3 Reload e Unicorn Overlord, Atlus rilancerà quest’autunno con l’atteso J-RPG originale Metaphor ReFantazio, attesissimo titolo dagli autori di Persona 3, 4 e 5 nonché possibile prossima breaking hit del genere. Ecco dunque che su X (ex Twitter), Atlus ha annunciato il live streaming esclusivo di Metaphor ReFantazio per lunedì prossimo. La diretta si svolgerà il 23 aprile 2024 a mezzanotte CET sul canale YouTube di ATLUS West e su Steam. I giocatori vedranno filmati di gioco inediti, commentati dal direttore di Studio Zero Katsura Hashino. Durante la diretta saranno disponibili dei sottotitoli in inglese e l’audio sarà doppiato.

The United Kingdom of Euchronia beckons you forth once more.

Watch the Metaphor: ReFantazio “ATLUS Exclusive” livestream next Monday to get the latest updates on development!

📅 April 22

🕒 3pm PT

🕕 6pm ET

🕚 12am CET

