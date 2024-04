PlayStation Store: inizia la “Primavera da Player” con tanti sconti

Sony Interactive Entertainment Italia annuncia l’inizio della “Primavera da Player” sul PlayStation Store: fino al 28 aprile tutti gli appassionati potranno acquistare alcuni tra i migliori titoli per PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) a prezzi vantaggiosi. Tra i numerosi giochi in promozione, sarà possibile trovare alcune delle più apprezzate produzioni targate PlayStation Studios, come God of War Ragnarök, capitolo conclusivo del ciclo norreno di Kratos e suo figlio Atreus, Horizon Forbidden West, seconda avventura del franchise di Guerrilla Games con protagonista Aloy, e Gran Turismo 7, oltre a diversi titoli inclusi nei PlayStation HITS.

Di seguito una lista di alcune delle promozioni in atto:

God Of War Ragnarök (PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €80.99

God Of War Ragnarök (PS4) al prezzo consigliato di €39.99, invece di €70.99;

Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €39.99, invece di €60.99

Horizon Forbidden West (PS4) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €50.99;

Gran Turismo 7 (PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €80.99;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5/PS4) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €60.99;

Titoli appartenenti ai PlayStation Hits (tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Ratchet & Clank) al prezzo consigliato di €9.99, invece di €20.99.

Per conoscere tutte le promozioni disponibili, visitate il PlayStation Blog.