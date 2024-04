Warhorse Studios annuncia Kingdom Come Deliverance II

Warhorse Studios lo aveva anticipato: oggi avrebbe annunciato il suo nuovo progetto videoludico. Nonostante gli sviluppatori abbiano cercato di mantenere un atteggiamento vago e misterioso, molti avevano correttamente intuito che si trattasse del sequel della loro opera di debutto, ovvero che stessero preparando la strada a Kingdom Come Deliverance II. In effetti, l’idea di associare all’annuncio l’immagine di un cavaliere medievaleggiante aveva certamente fornito in tal senso qualche indizio importante.

Ora, però, la cosa è stata ufficializzata. Un teaser ha mostrato le prime immagini del nuovo gioco, confermando che questo secondo capitolo della saga finirà con lo sviluppare ulteriormente l’avventura dell’ormai consolidato protagonista, Henry da Skalitz, il quale in effetti non era riuscito a soddisfare nessuno dei suoi obiettivi principali. Non era neppure stato in grado di ottenere vendetta per l’omicidio dei suoi genitori, tant’è che proprio l’assassino in questione, Sir Markvart von Aulitz, compare molteplici volte nel video recentemente condiviso dal team ceco. Che sia il momento della resa dei conti?

Non è detto – il Lan Di di Shenmue ci ha abituati a dubitare sempre e comunque. Quel che è certo è che Kingdom Come Deliverance II ci riporterò nel regno Boemo del Quattrocento e lo farà riproducendo il peculiare sistema action-rpg che ha reso unico e memorabile il suo stimato predecessore. Si tratta di un bizzarro incrocio tra combattimento in prima persona, meccaniche survival, gioco di ruolo e una profonda ramificazione delle interazioni sociali. Nel mondo tratteggiato da Warhorse Studios tutto ha un peso e un valore, a prescindere che si tratti di compiere profonde scelte morali o semplicemente di pulirsi gli stivali dal fango.

Forti finalmente di un budget degno di nota, i Warhorse Studios sostengono di essere riusciti in questo secondo capitolo a realizzare tutti gli obiettivi e le ambizioni che in precedenza avevano dovuto mettere da parte a causa delle varie ristrettezze che avevano patito. Allo stesso tempo, gli sviluppatori rassicurato anche i giocatori che parte delle risorse siano state destinate anche al bug testing, così da evitare che questo secondo episodio inciampi nella miriade di difetti tecnici che aveva colpito il predecessore. Siamo disposti a credergli, soprattutto se, come sostengono, il loro organico è passato da sei persone a più di cento. L’uscita di Kingdom Come Deliverance II è prevista per il 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.