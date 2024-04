Nintendo Indie World: appuntamento oggi pomeriggio con le novità per Switch

Un nuovo Nintendo Indie World andrà in onda alle ore 16:00 di oggi, mercoledì 17 aprile. La presentazione includerà circa 20 minuti di annunci e aggiornamenti sui giochi indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2024. Per seguirla, sarà possibile collegarsi al live stream Indie World – 17/04/2024 (Nintendo Switch). Maggiori informazioni sul catalogo di giochi indie per Nintendo Switch sono disponibili sul Portale Indie World del sito Nintendo ufficiale: per il resoconto degli annunci, ci rivediamo su queste pagine dopo l’evento!

Freedom Planet 2 – 4 aprile

Torna nel dinamico mondo di Avalice e sconfiggi un’antica minaccia in Freedom Planet 2. In questo frenetico platform dovrai padroneggiare i poteri evoluti di tre eroine, Lilac, Carol e Milla, e unire le forze con un personaggio giocabile tutto nuovo: Neera, che da nemica si trasforma in alleata.

Grounded – 16 aprile

Il mondo è un posto pericoloso… specialmente se ti hanno ridotto alle dimensioni di una formica! Esplora un vasto giardino, costruisci la tua base e affronta insetti giganti in solitaria o insieme a un massimo di tre amici in Grounded, una piccola grande avventura di sopravvivenza.

Tales of Kenzera: ZAU – 23 aprile

Avventurati attraverso terre tanto splendide quanto insidiose nella toccante storia per giocatore singolo di Tales of Kenzera: ZAU. Nei panni di Zau, un giovane sciamano che stringe un patto con il Dio della morte per strappare alle tenebre il suo amato Baba, usa i tuoi poteri cosmici per sconfiggere spiriti irrequieti in combattimenti ritmici.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 aprile

Preparati a scoprire un JRPG a turni curato nei minimi dettagli con Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Assembla la tua squadra scegliendo sei eroi fra i più di 100 disponibili e parti all’esplorazione di un continente dilaniato dalla guerra. Lungo la strada dovrai affrontare i nemici in duelli strategici uno contro uno e intense battaglie che influenzeranno il corso della storia.

Another Crab’s Treasure – 25 aprile

Intraprendi un’epica caccia al tesoro per recuperare il tuo guscio e scopri gli oscuri segreti che si celano in un oceano inquinato nell’avventura soulslike sottomarina Another Crab’s Treasure. Crea armi e armature usando i rifiuti sul fondo dell’oceano e fatti largo attraverso foreste di alghe, barriere coralline, città di castelli di sabbia e persino l’insondabile oscurità delle trincee abissali.

SaGa Emerald Beyond – 25 aprile

Sei personaggi principali, diversi per trascorsi personali e obiettivi, partono per la propria avventura in un nuovo capitolo indipendente della serie SaGa, SaGa Emerald Beyond. Visita 17 mondi unici per scoprire culture e scenari completamente diversi, forgiando una storia influenzata dalle tue scelte e azioni.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! – 26 aprile

Vivi il mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in un gioco da tavolo con Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! Ogni tabellone ha una versione diurna e notturna. Gioca a eventi e minigiochi durante il giorno per prepararti alla notte, quando andrai a caccia di demoni da sconfiggere nella tua missione per diventare un grande Demon Slayer!

El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON HD Remaster – 28 aprile

Azione mozzafiato e un mondo in continua evoluzione sono gli ingredienti principali del raffinato action adventure El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON HD Remaster. Vesti i panni di Enoch e padroneggia una gamma di potenti armi celestiali per salvare il mondo da un grande diluvio.

Braid, Anniversary Edition – 30 aprile

Attraversa una serie di mondi in cui il tempo si comporta in modo anomalo e risolvi rompicapi per salvare una principessa rapita in Braid, Anniversary Edition. Questa versione rimasterizzata del classico gioco indie include nuovi enigmi, una grafica ridipinta a mano, un comparto audio completamente rivisto e un nuovo commento dello sviluppatore.

E questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch! Una lista estesa di tutti i giochi in uscita ad aprile è possibile trovarla qui.