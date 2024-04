Mortal Kombat 1: trailer per la Stagione delle Tempeste

Le previsioni indicano tuoni e fulmini… in abbondanza! La Stagione delle Tempeste arriva oggi nella modalità Invasioni di Mortal Kombat 1 e Warner Bros. Games ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale in merito. Ricordiamo inoltre che Ermac, il prossimo kombattente scaricabile via DLC, si è appena unito alla schiera dei personaggi giocabili da ieri, in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, e sarà in seguito disponibile per tutti dal 23 aprile.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile) e una settimana di accesso anticipato per i personaggi aggiuntivi giocabili Omni-Man (già disponibile), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (già disponibile), Ermac (dal 16 aprile), Homelander e Takeda Takahashi, oltre a cinque combattenti Kameo DLC (le date di lancio dei personaggi e dei Kameo in arrivo sono ancora da confermare). Il Kombat Pack è già disponibile come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.

Mortal Kombat 1 è il più recente capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat (qui la nostra recensione) sviluppato dal team di NetherRealm Studios. Con l’introduzione di un universo di Mortal Kombat rinato e con gli epici eroi e antagonisti reinventati come mai prima d’ora, Mortal Kombat 1 offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente rivisto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, insieme a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri. Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).