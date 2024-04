Vigamus organizza una giornata gratuita in collaborazione con Glos – Games Localization School

Vigamus Group comunica che in occasione del lancio del secondo episodio di GLOS: The Game – The Localization Quest, GLOS: The Game II – Adventures Through Time, Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma organizza un evento gratuito in collaborazione con Glos – Games Localization School.

L’ingresso sarà difatti gratuito al Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma (Via Sabotino, 4, Roma), domani, giovedì 18 aprile dalle 14:00 alle 20:00. Divertitevi a esplorare ogni angolo della scuola di Glos, a interagire con gli altri studenti e gli insegnanti e a visitare in formato RPG Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma. Vi aspettiamo domani al Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma per un pomeriggio di cultura, divertimento e scoperta. Non perdete l’occasione di visitare gratuitamente il museo e giocare al nuovo applied game dedicato alla scuola di Glos!