F1 24: Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris testimonial di copertina

EA SPORTS presenta le copertine di F1 24 Standard e Champions Edition in vista della presentazione ufficiale, il 18 aprile, di EA SPORTS F1 24, il gioco ufficiale del Mondiale FIA di Formula Uno 2024 Championship. I disegni di F1 24 rappresentano il brivido e l’emozione di questo sport, dalle gare in pista ruota a ruota alle performance per la conquista del titolo. Saranno i campioni Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris i testimonial di copertina.

Il tre volte campione del mondo in carica e pilota dell’Oracle Red Bull Racing F1 Max Verstappen, ritorna come protagonista della copertina della Champions Edition. La copertina celebra il suo continuo successo in questo sport con una foto scattata al FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023, e rappresenta l’Oracle Red Bull Racing e Max Verstappen che vincono il titolo di Campione del Mondo di Formula Uno 2023. La copertina della F1 24 Standard Edition, disponibile sia in versione fisica che digitale, raffigura tre dei volti più riconoscibili della griglia di partenza: Charles Leclerc della Ferrari, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e Lando Norris della McLaren. L’immagine evoca i ricordi del passato e per la prima volta dal 2018 sono presenti sia i piloti che le loro auto.

Articoli Consigliati Exoprimal: tutte le novità dall’aggiornamento e il crossover con Mega Man Hearthstone: Duo della Battaglia è ora disponibile

In uscita a livello mondiale il 31 maggio per Xbox, PlayStation e PC, F1 24 avvicina i giocatori alla griglia di partenza come mai prima d’ora grazie all’innovativo EA SPORTS Dynamic Handling, a una modalità Carriera rinnovata e a molto altro ancora. Sintonizzatevi per il reveal completo di F1® 24 sul canale YouTube ufficiale di EA SPORTS F1® il 18 aprile alle 3pm UTC/17 CET.