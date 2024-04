Exoprimal: tutte le novità dall’aggiornamento e il crossover con Mega Man

Preparatevi ad entrare in azione! Exoprimal difatti presenta oggi l’Aggiornamento numero 4. L’ultima espansione di contenuti gratuiti per il gioco d’azione di Capcom introduce due nuove modalità, amplia il roster delle varianti di Exocorazze giocabili, include una collaborazione con Mega Man con una diabolica battaglia contro i boss e molto altro ancora. La Stagione 4 presenta anche nuovi eventi a tempo limitato. Questo fine settimana, i giocatori che si lanciano nelle battaglie possono guadagnare bonus con la Campagna Coniglio e la Campagna Doppia ESP. I veri sognatori potranno anche aspettarsi un vero combattimento con il Neo Triceratopo in un’imminente prova Sfida Selvaggia.

I nuovi contenuti ed eventi che debutteranno nella Stagione 4 di Exoprimal includono:

Articoli Consigliati Super Monkey Ball Banana Rumble: trailer italiano per il buffo titolo SEGA F1 24: Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris testimonial di copertina

Partita personalizzata: Le tue guerre simulate, le tue regole. Goditi le lobby personalizzate con il matchmaking multipiattaforma e scegli qualsiasi modalità, missione o stage, compresi i contenuti della storia e le battaglie contro i boss in cooperativa per 10 giocatori! Oltre a Dino Survival, sono selezionabili anche le attuali Ribellione Temporale e Sfida Selvaggia. Questa modalità include anche lo Scontro Veloce, una nuova impostazione rapida in cui i gruppi possono giocare solo le missioni finali.

Collaborazione con Mega Man: Gli Exocombattenti possono equipaggiare i set cosmetici a tema Blue Bomber e vestirsi nelle guerre simulate con le skin delle tute di Mega Man, Air Man e Yellow Devil. Una missione speciale di collaborazione sarà disponibile a partire da venerdì 19 aprile alle 5:00 del mattino. Raccogli i misteriosi strumenti che appaiono nelle partite di Dino Survival per scatenare un incontro con il boss, un robot astuto e mutevole proveniente da un’altra dimensione.

Exocorazze e strumenti: Sei nuove varianti Beta si aggiungono oggi all’armeria. Con stili di gioco e abilità uniche, completano il roster di Exoprimal per un totale di 30 tute giocabili. Anche il Mortaio incendiario debutta oggi come 10° Rig del gioco. Inoltre, sono disponibili una serie di nuovi moduli da sbloccare, che offrono ancora più scelta e personalizzazione per generare dati di combattimento solidi.

Ribellione temporale: In questa nuova modalità boss cooperativa a 10 giocatori, gli Exocombattenti possono affrontare la battaglia finale del gioco con un livello di sfida superiore. Sconfiggi il Leviathan, accumula Punti Ribellione e sblocca ricompense esclusive. La prima occasione per sperimentare questa opportunità di crescita professionale sarà disponibile da venerdì 26 aprile alle 5:00 del mattino a martedì 30 aprile alle 4:59 del mattino.

Campagne a tempo: Sblocca le skin con le orecchie da coniglio per le 10 Exocorazze originali con la Campagna Coniglio, che si svolgerà da venerdì 19 aprile alle 5:00 del mattino a mercoledì 1 maggio alle 5:00 del mattino. I giocatori possono anche guadagnare un accessorio celebrativo dell’anniversario Capcom tra lunedì 10 e martedì 25 giugno con la Campagna fondazione. La prima Campagna Doppia ESP della Stagione 4 sarà attiva da venerdì 19 aprile alle 5:00 del mattino a martedì 23 aprile alle 4:59 del mattino.

L’aggiornamento odierno presenta anche una serie di modifiche al gioco e al bilanciamento, tra cui cambiamenti per alcune Exocorazze, Dominatori, impostazioni di priorità delle missioni finali, requisiti per le missioni di collaborazione, encomi nella schermata dei risultati e altro ancora. Per maggiori dettagli, visitate il sito informativo di Exoprimal.

Exoprimal è attualmente disponibile con uno sconto del 50% su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Anche la Deluxe Edition è scontata del 50% su tutte le piattaforme.