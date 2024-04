Gran Turismo World Series 2024: da oggi le qualificazioni

Attenzione, piloti di Gran Turismo: salite in auto e preparatevi ad un’altra avvincente stagione con un nuovo formato: la Nations Cup e Manufacturers Cup avranno sei round di qualificazioni online ciascuna. I giocatori migliori proseguiranno in quattro round live con gli spettatori, che culmineranno nelle World Finals. Come destinazioni ospitanti per i round 1-3 della Gran Turismo World Series 2024 sono state annunciate Montreal, Praga e Tokyo, mentre la sede delle World Finals ancora deve essere annunciata.

La Gran Turismo World Series 2024 comincia oggi, mercoledì 17 aprile. Tutti i giocatori che hanno una copia di Gran Turismo 7 per PlayStation 4 o PlayStation 5 posso partecipare dirigendosi nella modalità Sport nel gioco. Una volta lì, iscrivetevi alla Nations Cup, in cui correrete per rappresentare il vostro Paese o territorio, e/o la Manufacturers Cup, in cui correrete per il vostro produttore preferito. Le qualificazioni online per la Nations Cup avranno luogo a partire dal 17 aprile: sei round giocati nel corso di tre settimane. Da mercoledì 8 maggio l’azione si sposta sulla Manufacturers Cup, ugualmente con tre settimane e sei round di qualificazioni online. Alla fine delle qualificazioni online i giocatori migliori saranno scelti per partecipare agli eventi live. In un formato nuovo per il 2024, ci saranno tre round live della Gran Turismo World Series che porteranno alle World Finals, a concludere la stagione.

Ecco il calendario degli eventi live della Gran Turismo World Series 2024:

Round 1 – Montreal, Canada | Sabato 6 luglio

Round 2 – Praga, Repubblica Ceca | Sabato 10 agosto

Round 3 – Tokyo, Giappone | Sabato 28 settembre

World Finals – Data e luogo da annunciare

I fan che non possono partecipare agli eventi live non si perderanno nulla, con tutti i round trasmessi live su https://www.gran-turismo.com/world/live/ e https://www.youtube.com/@GRANTURISMOTV.

Nel 2023 abbiamo avuto un anno fantastico con due grandi eventi. Per il 2024 volevamo assolutamente aumentare il numero di eventi live, quindi sono molto entusiasta del nostro nuovo formato. Decidere i concorrenti per tutti gli eventi prima permetterà veramente ai giocatori di conoscere i nostri talentuosi piloti e di seguirli nel corso della stagione. Occuperemo luoghi spettacolari e non vediamo l’ora di avere altri fantastici eventi con la stessa fantastica atmosfera di Barcellona lo scorso anno e, ovviamente, altre corse eccellenti.

ha commentato Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo.

La Gran Turismo World Series è aperta per i round online a tutti i giocatori con un abbonamento PS Plus nella modalità “Sport”di Gran Turismo 7. Le qualificazioni online saranno organizzate in una lega con tre gruppi decisi dai rating dei piloti in modo che i giocatori possano gareggiare con avversari di livello simile. La qualificazione agli eventi live è soggetta ai termini e alle condizioni che i giocatori possono leggere e accettare all’interno del gioco.

Trovate tutte le info specifiche in merito sul PlayStation Blog.