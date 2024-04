First Playable Coaching 2024: nuova, importante iniziativa di IIDEA

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia il lancio del programma “First Playable Coaching 2024“, un’iniziativa unica volta a supportare e accompagnare gli studi di sviluppo italiani emergenti in vista di First Playable, l’evento business in programma dal 3 a venerdì 5 luglio a Firenze, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli studi di sviluppo emergenti che parteciperanno alla sesta edizione dell’evento con l’obiettivo di presentare i propri progetti a publisher e investitori internazionali avranno l’opportunità dal 22 aprile al 7 giugno prossimi di partecipare a delle sessioni di coaching 1:1, completamente gratuite, tenute da 15 mentor italiani con un’esperienza di lungo corso nel settore. Duranti gli incontri online della durata di 30 minuti ciascuno i professionisti coinvolti nell’attività di formazione metteranno a disposizione il proprio know-how per supportare gli studi emergenti nel preparare e presentare in modo efficace il proprio pitch, selezionare al meglio publisher più adatto per il proprio progetto e forniranno preziosi consigli per arrivare preparati all’evento.

“First Playable Coaching 2024” rappresenta un’importante occasione formativa di crescita per i team italiani, in particolare per quelli più giovani. Con questa iniziativa, IIDEA conferma il suo impegno concreto nel sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell’industria made in Italy.

I professionisti che saranno parte del programma di coaching:

Valerio Di Donato, CEO & Strategist di 34BigThings

Elisa Farinetti, Business Developer & Co-Founder di Broken Arms Games

Yves Hohler, CEO & Co-Founder di Broken Arms Games

Andrea Simone Basilio, Head of Game Design & Associate Creative Director di Milestone

Claudio Giacopazzi, Advisor, Business Development Director di Nacon Studio Milan

Samuele Perseo, Product Manager & Game Writer di Reply Game Studios

Marco A. Minoli, Publishing Director di Slitherine

Daniele Azara, Chief Creative Officer di Stormind Games

Domiziana Suprani, Producer di Studio Evil

Alessandro Mazzega, Communication Manager di Ubisoft Milan, e Icilio Bellanima, Communication Specialist di Ubisoft Milan

Eleonora Lucheroni, Associate Producer di Ubisoft Milan

Fabrizio Marocchino, Senior Game Designer di Ubisoft Milan, e Michele D’Antimi, Game Designer di Ubisoft Milan

Elisa Di Lorenzo, Co-Founder di Untold Games

Per prenotare il proprio appuntamento online è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della manifestazione www.firstplayable.it, selezionare il coach desiderato e opzionare il proprio slot da 30 minuti su Calendly.

I biglietti “Full Access” e “Social Access” per la sesta edizione di First Playable sono già disponibili sulla pagina Eventbrite dell’evento.