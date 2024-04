Cat Quest III: trailer e data d’uscita per l’adorabile RPG felino

Durante il Nintendo Indie World Showcase, The Gentlebros e Kepler Interactive hanno annunciato che Cat Quest III, il gioco di ruolo d’azione open-world in 2,5D, sarà lanciato su Nintendo Switch l’8 agosto 2024. Cat Quest III uscirà anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, e PC (via Steam) lo stesso giorno; una data nota anche agli appassionati di felini di tutto il mondo come la giornata internazionale del gatto.

Nei vasti mari dei Gattaibi si celano preziose ricchezze ma anche pericoli inaspettati per gli aspiranti pirati! Esplora isole uniche e pittoresche e incontra una moltitudine di personaggi misteriosi mentre salpi alla ricerca della leggendaria Stella Polare. Cogli l’opportunità per esplorare caverne oscure e sotterranei misteriosi alla ricerca di indizi o naviga sulla tua nave perrrfetta per le fusa, le maestose vele e cannoni esplosivi dotati di una grande quantità di diversi tipi munizioni ti saranno utili durante la tua avventura. Non farti prendere dal panico quando incontrerai un’orda di orridi topi di fogna: gioca con un altro bucaniere in cooperativa locale e ribalta le carte in tavola contro questi aspiranti saccheggiatori intenzionati a prendersi il tuo bottino!

I gatti curiosi possono mettersi alla prova e scaricare la demo giocabile di Cat Quest III su Nintendo Switch. Con le aree iniziali del gioco, muovi i primi passi nelle isole tropicali e incontra alcuni dei personaggi colorati che ti aspettano nel gioco completo. Passa un controller Joy-Con a un amico e godetevi la co-op locale senza soluzione di continuità per iniziare insieme la vostra epica avventura. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.