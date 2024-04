Dead Island 2: l’espansione SoLA è ora disponibile

SoLA, la seconda espansione della storia di Dead Island 2, è ora disponibile su Xbox, PlayStation e su Epic Game Store, mentre su Steam arriverà dal 22 aprile 2024. Ambientato nel cuore di LA, SoLA porta i giocatori all’interno del festival musicale definitivo dove un ritmo psichedelico ha scatenato il caos, liberando una presenza malevola che brama sangue e violenza. Nel fervore del più recente rave di Los Angeles, un ritmo psichedelico ha scatenato il caos, lasciando dietro di sé solo un’orrenda scia di distruzione e una sinistra presenza che si aggira per il luogo. Qualcosa di oscuro è all’orizzonte, ancora affamato e pronto a scatenare il terrore.

Il nuovo DLC include:

Nuova storia: un virus letale si diffonde nella valle, trasformando i suoi abitanti in zombie famelici mentre un ritmo martellante chiama dall’aldilà: il battito dell’Autophage. Attirati al festival da un enigmatico messaggio di avvertimento, i giocatori devono esplorare le rovine di SoLA e porre fine a questa minaccia ultraterrena.

Nuova location: un festival musicale viscerale e intriso di sangue nel cuore di Los Angeles (o HELL-A, come ci piace chiamarla) suona ad un ritmo minaccioso che trasforma i vivi in zombie e che può essere ascoltato in tutto il mondo.

Nuovi nemici, tra cui il Whipper, una nuova variante di zombie, reso folle dal disgusto per se stesso dall’Autophage. La sua mania di automutilarsi lo ha trasformato in un orribile incubo di intestini sventrati, che possono essere scagliati a distanza. E Clotter, un altro nuovo inquietante zombie, che può decomporsi in un disgustoso ammasso di sangue, rendendosi immune dai danni in quella forma, per poi riformarsi altrove per continuare a combattere. E’ in grado di sparare un potente getto di sangue putrido dal cuore.

Nuove armi leggendarie come la Ripper: una micidiale fusione tra una mazza da baseball e una sega circolare, perfetta per gli smembramenti. E la Sawblade Launcher: un’arma pesante che spara lame di sega rotanti; l’arma perfetta per decapitare e smembrare a distanza.