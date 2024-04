Ghost of Tsushima Director’s Cut su PC: tutte le specifiche

Ghost of Tsushima Director’s Cut arriverà su PC il 16 maggio: Sony ha svelato tutte le specifiche e le particolarità di questa versione, come il supporto del cross-play nella modalità Leggende e l’inserimento di un nuovo overlay PlayStation, con il supporto dei trofei di PlayStation.

Come annunciato in precedenza, Ghost of Tsushima Director’s Cut per PC include il gioco completo, l’espansione dell’Isola di Iki e la modalità multigiocatore online cooperativa Leggende. Grazie al supporto del cross-play, coloro che giocheranno a Leggende su PC Windows potranno fare squadra con i giocatori che utilizzano una console PlayStation 4 o PlayStation 5 e comunicare con loro grazie alla chat vocale del gioco. Per poter accedere alla modalità Leggende dovrete accedere con il vostro account PlayStation Network.

Ghost of Tsushima Director’s Cut è il primo titolo PlayStation a utilizzare su PC il nuovo overlay PlayStation, che include l’elenco amici, i Trofei, le impostazioni e il tuo profilo. Questa funzionalità sarà disponibile su PC Windows e potrete accedervi dal menu di gioco o, per coloro che giocano con la tastiera, premendo “SHIFT + F1” sulla tastiera.

Nel corso della vostra avventura potrete anche guadagnare dei Trofei, proprio come sulle console PlayStation. Il set di Trofei di Ghost of Tsushima Director’s Cut per PC sarà lo stesso della versione per la console PlayStation 5. Inoltre, la versione per PC ha il supporto completo degli Achievement di Steam e dello Epic Games Store. Per usufruire delle funzionalità come i Trofei, l’elenco degli amici e il cross-play, potrete accedere con il vostro account di PlayStation Network, o crearne uno nuovo. L’utilizzo dell’overlay PlayStation è opzionale sia per l’esperienza in giocatore singolo, che per la modalità Leggende.

Il team di Nixxes, quando porta un gioco dalle console PlayStation al PC, punta sempre a offrire l’esperienza migliore a più giocatori possibile. In Ghost of Tsushima Director’s Cut per PC, troverete una gamma di preset grafici progettati per far funzionare bene il gioco anche su hardware più vecchi, ma anche per farlo brillare su PC all’avanguardia. Qua sotto troverete gli hardware consigliati per i vari preset disponibili all’interno del gioco.

Ghost of Tsushima Director’s Cut è ottimizzato al meglio per i monitor ultra-wide, con supporto per le risoluzioni in 21:9 e 32:9. Inoltre sono supportati configurazioni con tre monitor e risoluzione in 48:9. Potrete potenziare il vostro frame rate con NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 o Intel XeSS e migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine con NVIDIA DLAA o AMD FSR 3 Native AA. Il gioco inoltre dispone di un ampio supporto di controller, tra cui il supporto completo del controller PlayStation DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi, se collegato via cavo.