Sword Art Online Last Recollection: disponibile il DLC Ritual of bonds Vol.2

Ritual of bonds Vol.2, il nuovo e finale DLC per Sword Art Online Last Recollection, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Questo DLC aggiunge diversi personaggi amati dai fan: Alice, Eugeo, Leafa, Yuuki, Rain, Seven, Kureha, Zeliska e Medina. I giocatori possono scegliere uno di questi e scoprire i relativi scenari, esplorando così i legami tra Kirito e i suoi compagni. Kirito e amici dovranno investigare un dungeon che è comparso improvvisamente sotto la città di Obsidia Castle. Lì, dovranno fronteggiare una prova che può essere solamente superata in coppia. Kirito e un partner fidato dovranno provare la solidità del loro legame.

Last Recollection rappresenta la conclusione della serie di videogiochi dedicata a SWORD ART ONLINE e vanta il maggior numero di personaggi giocabili e scenari secondari di sempre. Vivi una nuova storia, basata sull’arco narrativo War of Underworld dell’anime di SWORD ART ONLINE, in cui il nostro Kirito e i suoi nuovi amici dovranno affrontare sfide sempre più ardue. Dopo aver smascherato il Cavaliere Oscuro, dovrai sopravvivere alla spietata battaglia contro le forze del Territorio Oscuro.

