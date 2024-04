Synth Riders si aggiorna con le hit anni ’80

Kluge Interactive ha realizzato un vero e proprio “mixtape” per Synth Riders in arrivo su PlayStation VR2 il 23 aprile: Synth Riders Mixtape anni ‘80 – Lato A.

Abbiamo scelto cinque brani tra i più amati degli anni ’80 e abbiamo creato delle beatmap ballabili ispirate a quell’epoca. Quindi, sia che apparteniate alla generazione X, sia che abbiate imparato a conoscere questo genere grazie ai video di Youtube e a Stranger Things, abbiamo alcuni nuovi brani aggiuntivi di Synth Riders da farvi ascoltare.

afferma Sahin “Falcon” San di Kluge Interactive.

Il Mixtape anni ‘80 – Lato A comprende:

a-ha – Take on Me

Starship – We Built This City

Devo – Whip It

Phil Collins – Sussudio

INXS – New Sensation

E un livello “Endless Cafe” in stile anni ‘80 GRATUITO per tutti i possessori di Synth Riders.

È come cercare di immortalare una melodia che ognuno ricorda a modo suo. Alcuni ricorderanno il bagliore al neon dei giochi arcade, altri il suono rivoluzionario del synth-pop o l’emergere della cultura digitale. La nostra sfida è fare in modo che sembri autentica, sia che abbiate vissuto gli anni ’80 sia che li abbiate vissuti di seconda mano.

aggiunge Esteban Meneses, artista 3D di Synth Riders.

Ecco perché il team si è ispirato alle atmosfere dei caffè degli anni ’50 e al divertimento delle piste da bowling degli anni ’80, per poi aggiungere un tocco rétro-futuristico. Un po’ come in Ritorno al futuro II si guardava agli anni ’80… dal 2015 immaginato nel film. I nuovi contenuti aggiuntivi saranno disponibili per il download come pacchetto (4,58 €) o come singoli brani (1,14 €/canzone) il 23 aprile, ed è solo il primo di questi contenuti del genere, essendo solo il “Lato A”.

Sinossi del gioco:

Entra in un mondo musicale vividamente colorato e profondamente coinvolgente, dove potrai padroneggiare le tecniche del ballo freestyle. Allenati mentre ascolti oltre 58 brani dal ritmo serrato appartenenti a una vasta gamma di generi, con diversi livelli di difficoltà per soddisfare tutte le abilità. Grazie ai precisissimi controller PS VR2 Sense, le tue mani diventano sfere che devono colpire note e percorrere binari, mentre il visore PS VR2 segue i tuoi movimenti mentre ondeggi per evitare gli ostacoli in arrivo. Divertiti a bruciare calorie a ritmo e sfidati a scalare le classifiche globali man mano che migliori le tue abilità.