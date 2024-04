Final Fantasy XVI: disponibili da oggi update gratuito e il DLC finale, The Rising Tide

Ogni promessa è debito e Square Enix ha rilasciato come annunciato non solo un nuovo, graditissimo aggiornamento gratuito per Final Fantasy XVI ma anche il DLC che va a concludere le espansioni previste per il titolo: The Rising Tide. Si tratta del DLC finale dell’acclamato GdR d’azione, e arriva dopo l’uscita del primo DLC a pagamento: Echoes of the Fallen. Entrambi i DLC sono disponibili a prezzo scontato all’interno del Pass di espansione di Final Fantasy XVI.

The Rising Tide aggiunge una nuova storia, nuove battaglie, missioni secondarie, armi, accessori, un nuovo level cap e altro ancora, che espandono ancora di più l’avventura di Clive prima dell’emozionante conclusione di Final Fantasy XVI. In The Rising Tide, al rifugio arriva una lettera non firmata con una curiosa richiesta: il Dominante del Leviatano, l’Eikon da tempo perduto dell’acqua, ha bisogno di aiuto. Per rispondere alla richiesta, Clive e i suoi compagni devono raggiungere Mysidia, una terra nascosta dove scopriranno la tragica storia di un popolo dimenticato.

Articoli Consigliati Synth Riders si aggiorna con le hit anni ’80 Sword Art Online Last Recollection: disponibile il DLC Ritual of bonds Vol.2

Tra i bonus speciali inclusi nell’acquisto di The Rising Tide o del Pass di espansione troviamo una versione reinterpretata di Curtana, l’arma utilizzata dal Guerriero della luce su Final Fantasy XIV, e le bobine per orchestrion “Torn from the Heavens” e “Through the Maelstrom”, che serviranno a vivacizzare il rifugio con dei nuovi brani in sottofondo.

Maggiori informazioni su The Rising Tide e il Pass di espansione sono disponibili sul sito web ufficiale. Come già accennato, è ora disponibile anche un aggiornamento gratuito (la ver. 1.30) che includerà dei miglioramenti generali, tra cui:

La possibilità di viaggiare rapidamente fino alla destinazione finale della missione grazie alla funzione “Completamento rapido”.

Icone aggiornate per le missioni personaggi importanti.

Una nuova opzione che permette di salvare fino a 5 set di abilità e talenti.

Abilità e accessori migliorati che permettono di usarli più facilmente.

Un nuovo tipo di controller con cui personalizzare liberamente l’assegnazione dei tasti.

Correzione della tonalità, nuovi effetti a schermo e altro aggiunti alla Modalità foto.

Aggiunta di varie nuove bobine per orchestrion.

Il gioco base Final Fantasy XVI narra una nuova storia dark fantasy nell’universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di Primo Scudo di Rosaria e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

È possibile giocare all’inizio dell’epica storia di Clive e scoprire quali sono le sue ambizioni e i suoi obiettivi gratuitamente scaricando la demo su PlayStation Store.