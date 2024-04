Darkest Dungeon II in arrivo anche su PlayStation

Red Hook Studios ha annunciato che Darkest Dungeon II, tetro GDR di esplorazione a turni, arriverà il 15 luglio 2024 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Dopo il lancio su PC nel 2023, anche gli utenti di quelle piattaforme potranno presto intraprendere l’insidioso viaggio a bordo della diligenza. Il gioco base, il DLC “The Binding Blade” e il bundle “Oblivion” (contenente il gioco base e il DLC), saranno disponibili con la funzionalità cross-buy su PlayStation 4 e 5. Darkest Dungeon II e il bundle “Oblivion” sono ora disponibili per il preordine.

Darkest Dungeon II sfida i giocatori a gestire non solo il benessere fisico degli eroi nel gioco, ma anche la loro forza mentale mentre affrontano gli orrori lungo la strada che li attende. Bisogna percorrere con attenzione un mondo che vacilla sull’orlo del collasso, combattendo al contempo i propri demoni interiori, poiché ogni decisione presa avrà pesanti conseguenze.

Eravamo impazienti di rendere disponibile Darkest Dungeon II per gli utenti PlayStation. Il gioco è fantastico con il controller DualSense: ci ha permesso di aggiungere alcuni effetti, come la sensazione del battito cardiaco di un eroe in punto di morte o il rombo delle ruote della diligenza quando colpisce una trappola. Darkest Dungeon I ha avuto la fortuna di trovare una community forte su PlayStation e speriamo che sarà così anche per il sequel.

ha dichiarato Tyler Sigman, direttore del design di Red Hook Studios.

Oltre al gioco base, anche il DLC “The Binding Blade“ sarà disponibile per gli utenti PlayStation. Tra le caratteristiche principali di questo pacchetto di contenuti ci sono due eroi giocabili aggiuntivi, la Duellante e il Crociato, oltre a un mini-boss vagante, il Condottiero.

Darkest Dungeon II invita i giocatori a intraprendere un viaggio emozionante attraverso cinque campagne, note come “Confessioni”, ognuna con il suo boss terrificante e le sue meccaniche coinvolgenti. Contando la Duellante e il Crociato, i giocatori possono ora scegliere da una formazione con un totale di 14 eroi giocabili. Altre caratteristiche includono l’ampia esperienza di metagioco “L’Altare della Speranza”, 10 animali da compagnia, ognuno con caratteristiche che influenzeranno le dinamiche di gioco, e modificatori di difficoltà facoltativi sotto forma di oggetti equipaggiabili, come la Fiamma Infernale e la Fiamma Raggiante, per chi desidera una sfida più o meno impegnativa.