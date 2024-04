Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged presenta il Fast & Furious Expansion Pack

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged arricchisce i suoi contenuti grazie alla saga Fast & Furious, in collaborazione con Universal Products & Experiences, con il Fast & Furious Expansion Pack, che include quattro nuovi veicoli e un ambiente a tema ora disponibili. L’iconica Dodge Charger R/T 1970, che occupa un posto speciale nel cuore dei fan di tutto il mondo, è ora disponibile per gareggiare nel gioco. La sua struttura muscolosa e il suo assetto potente la renderanno immediatamente riconoscibile in pista, incutendo timore a tutti gli avversari.

Fast & Furious è l’essenza dell’azione adrenalinica e la Charger non è l’unico veicolo impetuoso. Proprio come Brian O’Conner si è guadagnato il rispetto di Dom Toretto, la sua Nissan Skyline GT-R R34 conquisterà rapidamente i giocatori grazie alla sua trazione integrale e ai massicci turbocompressori. Tuttavia, i fan più nostalgici della saga non vedranno l’ora di guidare la Mitsubishi Eclipse del 95, l’auto sportiva compatta che ha segnato l’ingresso di O’Conner nella scena delle corse clandestine. Inoltre, la W Motors Lykan HyperSport aggiungerà un tocco di stile al gruppo con il suo design futuristico e lussuoso. Il Fast & Furious Expansion Pack include anche il Garage di Dom, un ambiente misto che comprende il garage stesso e il cortile di Dom, dove i giocatori potranno sperimentare l’atmosfera ispirata a uno dei franchise cinematografici più popolari al mondo.

Stiamo iniettando una dose di protossido di azoto ad alta potenza nella nostra collaborazione con Universal Products & Experiences, portando altre auto leggendarie del franchise Fast & Furious in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Questa espansione ad alto numero di ottani è la miscela perfetta di velocità e stile, che incarna l’essenza iconica di entrambi i brand iconici per il divertimento dei fan.

ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel.

Il Fast & Furious Expansion Pack è incluso sia nella Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged Legendary Edition che nel Season Pass Vol. 2, e può essere acquistato anche separatamente. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged è ora disponibile su tutte le principali console e PC ed è ora giocabile anche tramite abbonamento Xbox Game Pass per Xbox, PC e Xbox Cloud Gaming.