TopSpin 2K25: svelati i contenuti del Centre Court Pass

2K ha annunciato il Centre Court Pass di TopSpin 2K25, un programma di contenuti stagionali post-lancio che offre mesi di nuove sfide e ricompense. Come dettagliato nell’ultimo video dello sviluppatore del, i Centre Court Pass presentano stagioni online dal vivo che durano dalle 8 alle 10 settimane, con sei Centre Court Pass previsti per il primo anno. Nel corso di ogni stagione sarà disponibile un nuovo Centre Court Pass, programmato e tematizzato in base agli eventi tennistici della vita reale, tra cui tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Ogni Centre Court Pass include 50 livelli di nuove ricompense che possono essere sbloccate con i Season Points (SP), guadagnati durante il gioco completando le partite e le sfide giornaliere e settimanali. 13 livelli contengono ricompense gratuite, mentre le ricompense Premium possono essere sbloccate acquistando il Pass Centre Court Premium per ogni stagione, che consente ai giocatori di guadagnare ricompense a ogni livello. Le ricompense del Centre Court Pass includono attrezzature e abbigliamento di marchi fittizi e su licenza, animazioni pre-partita, titoli e messaggi per i MyPLAYER, abiti alternativi per i professionisti su licenza, boost XP e altro ancora.