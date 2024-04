Kingdom Come Deliverance II, tutte le info ufficiali sull’atteso sequel

L’acclamato action RPG, Kingdom Come: Deliverance, riceverà finalmente il suo attesissimo sequel quest’anno, Kingdom Come Deliverance II. Si tratta di un autentico seguito del predecessore, ma è stato sviluppato e scritto in modo che possa essere apprezzato sia dai fan dai fan di lunga data, sia dai nuovi giocatori. Il gioco è stato annunciato durante un evento digitale globale che contiene anche un trailer, che vi riportiamo in calce alla notizia. Gli spettatori potranno ascoltare direttamente gli attori e gli sviluppatori di questa fantastica saga medievale e godersi la magica musica del compositore del gioco, Jan Valta. Kingdom Come: Deliverance II sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X quest’anno.

Articoli Consigliati Dying Light 2 Stay Human: presentata la modalità Incubo TopSpin 2K25: svelati i contenuti del Centre Court Pass

Tornando a immergersi nel mondo struggente della Boemia del XV secolo (Europa centrale), Kingdom Come: Deliverance II riprende da dove si era interrotto il suo predecessore, facendo entrare i giocatori nei panni di Henry, il coraggioso figlio di un fabbro, coinvolto in una tumultuosa storia di vendetta, tradimento e scoperta di sé. In questo avvincente sequel, i giocatori attraverseranno un paesaggio medievale meticolosamente realizzato, dagli umili confini della fucina di un fabbro alla grandezza delle corti reali, il tutto navigando nelle insidiose correnti di un regno dilaniato dalla guerra civile.

In due nuove mappe – di dimensioni doppie rispetto al gioco precedente – i giocatori possono esplorare il bellissimo e variegato Paradiso Boemo (un luogo reale che si può ancora visitare nella Repubblica Ceca) con il maestoso Castello di Trosky e la città mineraria d’argento, Kuttenberg (Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco). Con oltre cinque ore di cutscene coinvolgenti che narrano il viaggio di Henry, i giocatori saranno catturati dal dramma che si svolge in ogni momento.

Il sistema di combattimento di Kingdom Come: Deliverance II è stato rinnovato per renderlo più accessibile, pur rimanendo fedele alla sua natura – una rappresentazione delle vere arti marziali medievali – dall’elegante gioco di spada ai micidiali attacchi a distanza con le balestre, recentemente aggiunte, alle prime armi a polvere da sparo. Il gioco è anche una vera e propria esperienza RPG, in cui è possibile adottare diversi approcci alle missioni, far evolvere Henry in qualsiasi modo si ritenga opportuno, e immergersi in un mondo reattivo e vivace. Unitevi a Henry nella sua ricerca di redenzione e vendetta nella Boemia del 1403 nel corso di quest’anno e ricordate: “Audentes fortuna iuvat!”.