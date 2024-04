The Sims 4: i nuovi Kit e gli “Spaghetti alla Fiamma Furiosi”

EA e Maxis hanno svelato The Sims 4 Omaggio Urbano Kit e The Sims 4 Feste da Manuale Kit, che sono ora disponibili su PC tramite l’EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con The Sims 4 Omaggio Urbano Kit, i giocatori possono vestire i propri Sims con gli abiti più alla moda, creati in collaborazione con la pluripremiata creatrice di contenuti di gioco (nonché attivista per la tutela di diversità, equità e inclusione) Danielle “Ebonix” Udogaranya. I Sims non mancheranno di attirare l’attenzione a spasso per la cittadina con i loro nuovi capi. Con The Sims 4 Feste da Manuale Kit, i Sims possono strabiliare e deliziare con decorazioni festive come i guidoni, le macchine per la nebbia o la nuova e ipnotica sfera da discoteca, tutti perfetti per farsi notare in The Sims!

Vi mostriamo inoltre una curiosità: la rivisitazione ufficiale di Matty Matheson dell’iconico piatto di The Sims “Spaghetti alla Fiamma Furiosi”. Quando Matty non interpreta il tuttofare di Chicago, l’attore è in cucina come rinomato chef e ristoratore. Per The Sims, Matty ha realizzato il suo piatto basandosi sull’arrabbiata e la sua creazione è assolutamente infuocata.