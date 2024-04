Stellar Blade: il video musicale ufficiale ‘Eve’ cantato dalla K-Pop star BIBI

Si intitola ‘Eve’, come la protagonista di Stellar Blade, il nuovo singolo della K-Pop star BIBI, che l’ha lanciato insieme al video musicale apposito, anch’esso calato nelle stesse atmosfere del videogioco realizzato da Shift Up. Il video musicale sta macinando tantissime visualizzazioni e fa parte della massiva campagna di marketing per questo atteso gioco, in arrivo il 26 aprile in esclusiva su PlayStation 5 (ed è già disponibile una demo del titolo).

Ricordiamo che Stellar Blade segue le vicende di EVE, una guerriera discesa da una Colonia nello spazio per sconfiggere i Naytiba, nemici dell’umanità comparsi all’improvviso sulla Terra. A quanto sembra, i Naytiba attaccano gli umani secondo la volontà di un’entità superiore formata dagli Alpha e dall’Antico, ma nessuno sa davvero quali siano le loro origini. La protagonista, EVE, si ritrova in un mondo in rovina dove incontra Adam, un sopravvissuto rimasto sulla Terra, e Lily, membro di un’unità aerea scesa sulla Terra in precedenza. Insieme uniscono le forze e combattono contro i Naytiba. Man mano che avanza nel suo viaggio, il gruppo di EVE collabora con i cittadini sopravvissuti che si sono radunati nell’ultima città umana, Xion.

Sinossi del gioco:

Il futuro dell’umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d’azione incentrata sulla storia per PlayStation 5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta, ormai desolatamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra.