Ark The Animated Series debutta con sei episodi su Paramount+

Dopo la prima sortita in Nord America, Ark The Animated Series arriva su Paramount+ anche nei mercati sudamericani ed europei, con i primi sei episodi, a cui ne seguiranno prossimamente altri sette. Basata sul videogioco di successo “ARK: Survival Evolved” la serie vanta un cast all star di voice actor, in cui annoveriamo anche Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Vin Diesel e Monica Bellucci.

Sinossi:

In una misteriosa terra popolata da dinosauri e altre creature estinte, si risvegliano persone provenienti da tutte le epoche senza sapere perché. Quando la paleontologa australiana Helena Walker si risveglia lì in seguito ad una tragedia, deve imparare a sopravvivere e trovare nuovi alleati, o morire di nuovo per mano di spietati signori della guerra.

