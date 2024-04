Monster Hunter Now rivoluziona l’interazione tra giocatori distanti

Niantic Inc., la software-house californiana leader nello sviluppo di tecnologie AR nonché autrice di Pokémon Go, annuncia un nuovo aggiornamento per il gameplay di Monster Hunter Now: da ora è infatti possibile fare squadra con i cacciatori più lontani. Spesso ci vuole un po’ di tempo per trovare e unirsi ad altri cacciatori in una lobby di caccia: ecco perché è stata integrata la possibilità di collegamento con i punti Cacciatona più distanti, consentendo ai giocatori di partecipare ai raid con altri cacciatori a distanza e garantendo così un migliore matchmaking.

Con questo aggiornamento Niantic rende le cacce di gruppo molto più accessibili su Monster Hunter Now e dà la possibilità ad ancora più fan di godersi l’esperienza di gioco completa.

Di seguito maggiori dettagli sulla nuova funzione:

Dal primo al quinto mostro della Caccia, ogni lobby sarà abbinata a una lobby in un diverso punto Caccia.

L’abbinamento dei punti Cacciatona si attiva quando si attende da soli in una lobby per un certo periodo. Se due o più cacciatori sono già presenti prima che la funzione diventi attiva, non verrà attivata.

Quando si tenta di collegare i punti Cacciatoba in luoghi diversi, la lobby visualizzerà il messaggio “Ampliamento del raggio di reclutamento”.

Potrebbero essere necessarie alcune decine di secondi per espandere il raggio d’azione del matchmaking prima di toccare il pulsante “Pronto a cacciare”.

I cacciatori che si sono abbinati una volta non è detto che verranno collegati di nuovo nelle cacce successive.

Maggiori informazioni sono disponibili sul forum ufficiale di Monster Hunter Now e sul profilo X di Niantic Support.