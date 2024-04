IIDEA pubblica le classifiche dei videogiochi più venduti in Italia nel 2023

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, con riferimento al rapporto “I videogiochi in Italia nel 2023”, ha divulgato anche la classifica dei titoli più venduti nel 2023 indipendentemente dall’anno di uscita, con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento completo e ad integrazione della classifica dei videogiochi più venduti nel 2023, che si riferisce per l’appunto ai nuovi titoli usciti nel 2023.

Di seguito le due classifiche e in calce il report aggiornato.

Articoli Consigliati EA SPORTS FC: ecco la prima Squadra della stagione Monster Hunter Now rivoluziona l’interazione tra giocatori distanti

TOP 10 VIDEOGIOCHI PIU’ VENDUTI NEL 2023 (TUTTI, INDIPENDENTEMENTE DALL’ANNO DI USCITA)

EA SPORTS FC 24

HOGWARTS LEGACY

FIFA 23

GRAND THEFT AUTO V

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

SUPER MARIO BROS. WONDER

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

MARVEL’S SPIDER-MAN 2

DIABLO IV

RED DEAD REDEMPTION 2

TOP 10 VIDEOGIOCHI PIU’ VENDUTI NEL 2023 (NUOVE USCITE)

EA SPORTS FC 24

HOGWARTS LEGACY

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

SUPER MARIO BROS WONDER

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

MARVEL’S SPIDER-MAN 2

DIABLO IV

F1 23

ASSASSINS CREED MIRAGE

RESIDENT EVIL 4

Il mercato dei videogiochi in Italia è in salute e continua a crescere positivamente. Nel 2023 il giro d’affari del settore ha superato i 2,3 miliardi di euro, con un trend di crescita del 5% rispetto al 2022 e del 28% rispetto al 2019, confermando il nostro Paese tra i primi cinque mercati europei. Questa tendenza è supportata da una domanda forte e stabile da parte dei consumatori. L’Italia vanta una solida base di appassionati, con 13 milioni di videogiocatori tra i 6 e i 64 anni registrati nel 2023, corrispondenti al 31% della popolazione italiana, e con un’età media di 30 anni. Nel 2023 si è registrato un calo dell’8% del pubblico di riferimento, ma la diminuzione ha riguardato principalmente i videogiocatori occasionali e in linea più generale è legata alla piena ripresa delle attività dopo il Covid e all’esigenza delle

persone di trascorrere il tempo libero al di fuori delle proprie abitazioni.

Al contrario, il nucleo dei videogiocatori più assidui, composto da 9,5 milioni di persone che giocano almeno una volta alla settimana, ha subito in misura minore questo riassestamento post-pandemia.

Dal punto di vista dei consumi, nel 2023 si è evidenziata una straordinaria performance nel segmento hardware, con una crescita del 63% rispetto al 2022 e un valore di 665 milioni di euro. Grazie alla disponibilità delle console di nuova generazione, i consumatori italiani hanno rinnovato i propri dispositivi per videogiocare (+69,6% anno su anno) e acquistato nuovi accessori (+45,9% rispetto al 2022).

Un altro punto saliente del 2023 è stato l’aumento degli acquisti di nuovi videogiochi (+6% rispetto al 2022), con un incremento significativo nel download di nuovi titoli per console e PC (+19% anno su anno). Al contrario, gli acquisti in-game, inclusi download di DLC, servizi on demand e sottoscrizioni ai servizi delle console, sono diminuiti del -42% rispetto al 2022. Nonostante ciò, il software rimane il segmento più rilevante, rappresentando il 71% del giro d’affari del settore, pari a 1,6 miliardi di euro.

In conclusione, nonostante un contesto macroeconomico sfidante, il mercato italiano dei videogiochi offre una prospettiva di cauto ottimismo. Per il futuro, si prevede una possibile normalizzazione del mercato in Italia, dopo risultati eccezionali frutto di situazioni atipiche degli ultimi anni, con una maggiore concentrazione degli appassionati sugli acquisti di software e una stabilità complessiva dei consumi. Non dobbiamo, inoltre, dimenticare la difficile situazione in termini di ristrutturazioni che ha interessato il settore dei videogiochi nei primi mesi del 2024 e sta avendo un impatto su diversi attori, soprattutto a livello internazionale, e in cui l’Italia è coinvolta in misura minore.