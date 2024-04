Nacon House ha debuttato con successo durante la Design Week di Milano

Milano è stata il palcoscenico di un evento straordinario, durante la Design Week di quest’anno, ovvero l’inaugurazione della Nacon House, un loft all’avanguardia situato in via Villoresi 16, nel cuore pulsante della città. Il 15 aprile 2024 la casa ha aperto le sue porte ai media in una giornata memorabile. I visitatori hanno potuto immergersi in un’atmosfera unica: la Nacon House, infatti, non è semplicemente una residenza ma un’esperienza rivoluzionaria, un’oasi di socializzazione e divertimento che riflette perfettamente lo spirito della Gen Z. Un luogo in cui la tecnologia di ultima generazione si fonde perfettamente con il comfort e la socialità in un mix irresistibile.

Progettata per catturare l’immaginazione di chi ama trascorrere il tempo libero in compagnia, offre un’alternativa innovativa alle serate tradizionali in città. I visitatori hanno potuto immergersi in un’atmosfera avvolgente e coinvolgente, soprattutto nella Gaming Room, una postazione da sogno per gli appassionati di videogiochi. La sala è equipaggiata con accessori di ultima generazione e le ultimissime novità firmate Nacon per un’esperienza di gioco immersiva. L’audio cristallino delle cuffie RIG 600 Pro e degli speaker Party Tube trasportano direttamente nel cuore del gioco. I monitor da gaming curvi da 27 pollici offrono un’immersione visiva senza precedenti, mentre i PC gaming desk garantiscono prestazioni ottimali. I controller Revolution 5 Pro ufficiali PlayStation mettono il giocatore al comando, completati da mouse, tastiere e tappetini di ultima generazione per una precisione assoluta. Per gli appassionati di streaming, la sala dispone anche di microfoni di alta qualità e webcam full HD.

La Nacon House è frutto di una collaborazione audace tra diversi partner, ognuno contribuendo con un tocco unico e funzionale. Dopo il successo dell’anteprima durante la Design Week, la Nacon House sarà aperta al pubblico fino al 19 aprile, dalle ore 10:00 alle 19:00. Successivamente, a partire dalla prima settimana di maggio 2024, sarà accessibile su prenotazione attraverso una landing page dedicata. I visitatori potranno prenotare serate indimenticabili al costo di 100 euro a serata per un massimo di 10 persone.