EA SPORTS F1 24: tutte le novità della nuova edizione

Electronic Arts ha presentato tutte le caratteristiche di EA SPORTS F1 24, gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, che verrà rilasciato in anticipo rispetto alle stagioni precedenti, il 31 maggio, su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam. I giocatori si sentiranno più vicini all’azione reale con il precision control, grazie al nuovo EA SPORTS Dynamic Handling. Per la prima volta, la modalità Carriera, amatissima dai fan, consente di gareggiare nei panni di uno dei 20 piloti della stagione 2024 di F1 e di scrivere la sua storia, oltre a numerosi modi di connettersi con Formula 1 e F2.

Lavorando a stretto contatto con l’attuale Campione del Mondo e star di copertina della Champions Edition Max Verstappen, il nuovo EA SPORTS Dynamic Handling ridefinisce la sensazione che rimanda l’auto, per riprodurre prestazioni realistiche e prevedibili su ruote e controller. La cinematica delle sospensioni completamente nuova, il modello aggiornato degli pneumatici, la simulazione aerodinamica avanzata e le nuove opzioni di configurazione del motore e dell’auto migliorano l’esperienza di guida. La curva, la resistenza al rotolamento, la pressione dei freni, la temperatura ambiente della pista e le condizioni variabili consentono ai piloti di ricevere un feedback immediato per massimizzare le prestazioni in pista.

I miglioramenti apportati ai circuiti e ai paesaggi intorno rendono ancora più coinvolgente l’esperienza della settimana di gara, compresa Silverstone, che ha ricevuto un aggiornamento significativo per rimandare un’autentica precisione del circuito. Gli aggiornamenti al Circuit de Spa-Francorchamps, al Lusail International Circuit e al Jeddah Corniche Circuit assicurano che i tracciati del gioco corrispondano a quelli del mondo reale. I campioni audio dei piloti tratti dalle trasmissioni di F1 danno nuova dimensione alle loro reazioni agli incidenti in pista. Un nuovo pacchetto broadcast e le cut scene rendono ancora più coinvolgente il giorno della gara.

Il nuovo modello handling, basato su EA SPORTS Dynamic Handling, consentirà ai giocatori di ottenere le massime prestazioni dalla propria auto, una fisica autentica che darà loro la sicurezza di gareggiare ruota a ruota con i propri avversari. La nostra più grande innovazione nella Carriera dal 2016 offre più di quello che i nostri giocatori desiderano, con una maggiore varietà di contenuti lontano dalla pista. Oltre alle innovazioni nell’handling e nella Carriera, i circuiti aggiornati, il nuovo audio e il broadcast rinnovato danno ai giocatori la sensazione di essere più vicini alla griglia di partenza.

ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters.

Nell’ambito della rinnovata modalità Carriera, i giocatori possono scegliere tra un concorrente emergente della F2, un’icona leggendaria o creare la propria legacy. Altre innovazioni includono:

Ottenere riconoscimento: Costruite la vostra reputazione all’interno del paddock attraverso gli obiettivi in pista. Le task del giorno di gara mantengono i giocatori concentrati sulla bandiera a scacchi. Completare i Contract Target può aiutare a garantire un nuovo contratto o aprire la strada a incontri segreti per negoziare il passaggio a un acerrimo rivale.

Aggiornamenti R&S: La reputazione del pilota influisce anche sul supporto che i giocatori ricevono dalla loro squadra. Maggiore è la reputazione, più motivata è la squadra. I giocatori possono puntare tutto su un’innovazione o distribuire le risorse per uno sviluppo più equilibrato.

Guadagnare Accolades: Oltre ai risultati a breve termine, ogni pilota ha obiettivi a lungo termine basati sulle aspettative della stagione. Questi possono andare dal numero di piazzamenti nella Top 10, alle Pole Position fino alla conquista del Campionato mondiale.

Gareggiate con un amico: Unite le forze o gareggiate come rivali nella Carriera a due giocatori. Con obiettivi individuali, i giocatori devono rimanere concentrati per diventare il pilota numero uno della squadra.

Carriera Sfida: Una perfetta introduzione prima di impegnarsi in una stagione di 24 gare. Calatevi nei panni di un pilota di F1 preselezionato e partecipate a una serie di mini stagioni. Il voto della community influenzerà le condizioni e i circuiti degli eventi futuri.

Per la seconda stagione torna F1 World, la casa del multiplayer, del Grand Prix, delle prove a tempo e della nuova funzione Fanzone. I giocatori si schierano con la loro squadra e il loro pilota preferito nel corso di una stagione Podium Pass e si uniscono a un campionato di gioco a tempo limitato che prevede obiettivi di collaborazione mentre competono contro le squadre rivali. Inoltre, ‘La mia squadra’ torna con l’inclusione di due nuove Icone, il leggendario ex campione del mondo James Hunt e il pilota colombiano di F1 di maggior successo Juan Pablo Montoya, in esclusiva per i giocatori della Champion Edition.

I giocatori che preordinano l’esclusiva digitale Champions Edition entro il 1° maggio ottengono l’accesso immediato a una selezione di livree delle squadre di F1 della nuova stagione da utilizzare nella modalità Prova a tempo in F1 23. Riceveranno inoltre Hunt e Montoya in esclusiva come Icone, 18.000 Pitcoin, un F1 World Bumper Pack, fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio e un VIP Podium Pass bonus. I giocatori che preordinano la Standard Edition† con le star di copertina Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris riceveranno 5.000 Pitcoin e un F1 World Starter Pack.