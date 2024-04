F1 24 Anteprima: uno sprint verso il futuro

La nuova stagione del campionato digitale di Formula 1 è in procinto di accendere i motori. Anticipando la consueta data di rilascio degli anni precedenti, il gioco su licenza ufficiale, ribattezzato opportunamente F1 24, sarà disponibile dal 31 maggio. Electronic Arts e Codemasters si apprestano a scendere nuovamente in pista con un’edizione ambiziosa, arricchita da innovazioni che promettono di suscitare grande interesse tra gli appassionati. Con il campionato motoristico già in pieno svolgimento, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare virtualmente a una dettagliata presentazione presso gli studi di EA, in vista del lancio del gioco, previsto tra poco più di un mese, su piattaforme quali PlayStation 5, Xbox Series e PC, nonché su PS4 e Xbox One.

Durante l’esclusiva dimostrazione, sono state rivelate alcune delle caratteristiche principali della nuova edizione annuale, incluse le modifiche più significative per un gioco di questo calibro, quali la rinnovata fisica dei bolidi e la dinamica di guida complessiva. Gli sviluppatori hanno riconosciuto di essersi ispirati a uno dei titoli più apprezzati dalla comunità per il sistema di guida di quest’anno, il celebrato F1 2020, con l’intento di rispondere in modo sempre più efficace alle aspettative e ai bisogni degli appassionati. F1 24, inoltre, non si discosta dal precedente motore grafico, ma le numerose ottimizzazioni introdotte dovrebbero influenzare in maniera cospicua l’intero sistema di guida. Mentre attendiamo di potervi fornire ulteriori informazioni sulle modalità di gioco e altri dettagli di rilievo relativi all’esperienza, iniziamo ad analizzare la fisica del gioco, un ottimo antipasto per la portata completa che verrà.

F1 24: motori ruggenti e ingegneria di precisione

Il fulcro dell’approccio adottato da Codemasters nello sviluppo di F1 24 è stato chiaramente il realismo. Il team di sviluppo si è impegnato intensamente per offrire un’esperienza ludica che fosse il più possibile verosimile e genuina, mirando a raffinare un sistema di controllo che mantenesse il suo carattere di compromesso tra arcade e simulazione, inclinando decisamente verso quest’ultima. Nell’ambizione di raggiungere questi obiettivi ambiziosi, l’impresa ha compiuto, per usare un’espressione appropriata, un’accelerazione significativa nei riguardi di elementi quali l’aerodinamica, le sospensioni e, più in generale, l’architettura delle automobili e il loro scheletro, che in questa edizione assume un ruolo preponderante e si è rivelato un elemento cruciale nella creazione del gioco. F1 24 entra in pista con un rinnovato impegno a fornire al giocatore un prodotto che sia modulabile e adattabile in termini di meccanica di guida, ma che al contempo offra una base più convincente. Questo si manifesta attraverso le modifiche implementate in componenti fondamentali come il telaio, che ha ricevuto significative modifiche strutturali, puntando a una rappresentazione più autentica della fisica del veicolo all’interno del gioco.

Tale risvolto ha un impatto diretto sulla manovrabilità e sulla percezione tattile del controller. Parlando specificamente dei comandi tramite pad, il Senior Game Designer e Lead Vehicle Handling, Casey Ringley, ha evidenziato l’impegno nel perfezionare il sistema di controllo per renderlo più soddisfacente e accessibile anche per coloro che non dispongono di un setup di guida professionale, ottenendo risultati positivi. Le modifiche alla fisica del veicolo si percepiscono in modo più marcato in condizioni meteorologiche variabili e con una gestione delle temperature più realistica. Con F1 24, ad esempio, la guida su superfici bagnate o asciutte differirà notevolmente, e sarà essenziale monitorare costantemente la temperatura degli pneumatici che, come nella Formula 1 reale, mostreranno comportamenti differenti a seconda del circuito e delle condizioni termiche e di usura. Ciò si traduce in uno scenario complessivo che può essere molto più imprevedibile, in grado di rendere l’esperienza di gioco più dinamica e gratificante, specialmente a lungo termine. L’attenzione ai dettagli è diventata il marchio distintivo di questo ultimo capitolo della serie, evidente anche dalla determinazione degli sviluppatori di focalizzarsi su altri elementi che potrebbero sembrare secondari, ma che in realtà costituiscono un passo essenziale nell’evoluzione della serie.

Sorpassi al limite

Nel corso dell’ultimo decennio, il panorama della Formula 1 ha subito trasformazioni significative. Queste modifiche sono state innescate dall’introduzione di elementi innovativi che hanno radicalmente alterato sia l’essenza delle automobili da corsa sia l’aspetto del campionato di automobilismo più celebre e apprezzato a livello globale. Concetti quali Unità di Potenza, ERS e DRS, un tempo semplici sigle criptiche, sono ora emblemi del progresso nel settore della F1. Di conseguenza, gli sviluppatori si sono orientati verso queste nuove direttive con lo sviluppo delle ultime versioni del franchise. Con l’edizione 2024 di F1, Codemasters ha cercato di offrire un utilizzo di DRS e ERS più flessibile e strategico, allo scopo di renderli più influenti nella dinamica delle competizioni, superando la percezione di staticità a cui i giocatori erano stati abituati nelle versioni precedenti. Un’autonomia decisionale più elevata può condurre a esiti inaspettati, sia positivi che negativi, ma l’obiettivo generale degli sviluppatori è fornire ai giocatori un’esperienza di coinvolgimento sempre più profonda e integrale.

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, l’elemento che ha richiesto il maggiore impegno da parte del team è stato indubbiamente il sistema di sospensioni completamente rinnovato. Il team ha rielaborato l’esperienza di guida delle monoposto attraverso un sistema di sospensioni notevolmente più realistico e dettagliato, fondato su algoritmi che permettono di generare animazioni differenziate a seconda delle varie condizioni di pista. Contrariamente, le innovazioni apportate alla fisica, al telaio e alle sospensioni non si sono riflesse in miglioramenti significativi nel sistema di danneggiamento, che rimane molto simile a quello della stagione precedente. Purtroppo, per assistere a cambiamenti più marcati in questo ambito sarà necessario attendere, forse fino all’introduzione di un nuovo motore grafico che potrebbe portare il titolo verso un realismo simulativo superiore o, per dirla in termini più esatti, verso una resa complessiva più efficace e soddisfacente, in particolare per gli appassionati del genere.

La bandiera all’orizzonte

Grazie all’approfondito lavoro sul sistema di animazioni, soprattutto per quanto riguarda le succitate sospensioni, il nuovo F1 24 si presenta non solo come un’esperienza di gioco più ampia e realistica, ma anche come un titolo maggiormente personalizzabile. Le nuove geometrie legate al design delle vetture e al loro comportamento in pista rivestono un ruolo cruciale nella personalizzazione dei veicoli, rendendola un aspetto sempre più centrale dell’esperienza di gioco. Il ribilanciamento di elementi come il peso, la posizione, la trazione e l’inerzia, tutti fondamentali nelle corse reali, richiederà una maggiore attenzione anche nel gioco, al fine di massimizzare le prestazioni delle vetture e, di conseguenza, i risultati ottenuti. Gli sviluppatori hanno ampliato le opzioni di personalizzazione a disposizione del giocatore, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di gioco sempre più appagante, completa e soprattutto coinvolgente nel lungo periodo.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: EA Sports

Data di uscita: 31 maggio 2024

F1 24 si appresta a debuttare nella nuova stagione con aggiornamenti che, sebbene possano sembrare marginali, si prospettano come elementi capaci di arricchire notevolmente il titolo, rendendolo particolarmente coinvolgente dal punto di vista dei comandi. Le innovazioni apportate alla struttura del gioco sembrano influenzare positivamente l’esperienza utente e, sebbene non si tratti ancora di un’edizione rivoluzionaria, le novità introdotte possiedono tutte un certo peso. Vi forniremo dettagli aggiuntivi sulle altre caratteristiche inedite del gioco in seguito: nel frattempo, attendiamo con interesse la possibilità di testare queste evoluzioni tecniche che si preannunciano come una staccata significativa, e positiva, dai predecessori.