Tiebreak: Novak Djokovic e Coco Gauff testimonial di copertina

Nacon e Big Ant Studios sono lieti di rivelare che le star della cover di Tiebreak, il gioco di tennis ufficiale di ATP e WTA, saranno Novak Djokovic e Coco Gauff. Ma soprattutto, Tiebreak sarà l’unico videogame di tennis dove si potrà impersonare Jannick Sinner, capofila di un impressionante roster di oltre cento giocatori professionisti, il più vasto di sempre. Oltre ai già citati Djokovic, Sinner e Gauff, ci sono nomi come Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, Holger Rune, Ben Shelton, Taylor Fritz, Felix Auger Aliassime, Andy Murray, Matteo Berrettini, Kei Nishikori, Nick Kyrgios, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Qinwen Zheng, Jelena Ostapenko, Naomi Osaka, Daria Kasatkina , Beatriz Haddad Maia, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Victoria Azarenka, Leylah Fernandez, Mirra Andreeva, Paula Badosa, Caroline Wozniacki, Emma Raducanu – praticamente tutto il gotha del tennis mondiale.

Articoli Consigliati TopSpin 2K25 Recensione: un colpo da maestro? Vigor: lo sparatutto F2P di Tencent arriva anche su PC

Per celebrare la partnership di Tiebreak con Novak Djokovic, attuale e storico detentore del primo posto al mondo ATP per un record di 421 settimane, Nacon ha il piacere di annunciare la Novak Djokovic Slam Challenge: una modalità di gioco unica e stimolante che offre l’opportunità di replicare momenti chiave e gli highlights delle partite più importanti della carriera di Novak Djokovic nell’ATP Tour, scelti da Novak stesso! I team di sviluppo hanno viaggiato in tutto il mondo utilizzando sistemi di fotogrammetria per catturare i giocatori fin nei minimi dettagli, riproducendo fedelmente ogni giocatore nel gioco e offrendo un’esperienza quanto più autentica possibile. In evidenza come star della cover dell’Hologic WTA Tour, la numero 3 del mondo e campionessa in carica degli US Open, Coco Gauff, è stata “catturata” di recente affermando: “Sono cresciuta giocando ai videogiochi con i miei fratelli e sono davvero onorata di condividere addirittura la copertina con Novak. Non vedo l’ora di giocare a Tiebreak e battere di nuovo i miei fratelli!”

Ross Symons, CEO di Big Ant Studios, ha dichiarato: “È davvero un onore avere Novak e Coco come star della copertina del nostro gioco. Con l’aiuto e il supporto della comunità dei giocatori di tennis, il team di Big Ant Studios continua a lavorare per rendere Tiebreak il gioco di tennis più autentico mai pubblicato“.

Tiebreak è attualmente nella Fase 3 di accesso anticipato e offre attualmente 28 giocatori di tennis professionisti con licenza, 9 campi da torneo ATP Masters 1000 e 8 WTA 1000, l’opportunità di creare i propri campi e la possibilità di giocare online con i propri amici. Previsto per il rilascio sulle piattaforme console entro il 2024, Tiebreak continuerà a subire arricchimenti e miglioramenti al gameplay, inclusa l’espansione del roster a più di 100 giocatori professionisti e modalità di gioco aggiuntive.