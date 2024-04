Tales of Kenzera ZAU, trailer di lancio e cortometraggio per il titolo Electronic Arts

EA Originals e Surgent Studios hanno pubblicato il trailer di lancio del prossimo platform indie d’azione e avventura, Tales of Kenzera ZAU, il cui lancio è previsto per domani, martedì 23 aprile, su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. Inoltre, Abubakar ha pubblicato il suo cortometraggio personale ed emotivo, “My Shoes, Your Feet”, prodotto in collaborazione con Ridley Scott Creative Group, che spiega perché ha creato Tales of Kenzera ZAU. Ispirato al fondatore di Surgent Studios e all’attore nominato ai BAFTA Abubakar Salim, che ha affrontato il suo viaggio personale con la perdita del padre e il loro profondo legame reciproco con i videogiochi, Tales of Kenzera: ZAU celebra il padre di Abubakar attraverso un accorato gameplay in stile metroidvania per giocatore singolo, mostrando come la grandezza derivi dalla resilienza e dall’esperienza di trovare speranza e coraggio dopo una perdita.

I giocatori controlleranno Zau, un giovane guerriero sciamano da Amandla, che cerca Kalunga, il Dio della morte, per stringere un patto con lui e riportare la sua Baba dal regno dei morti. Brandendo due potenti maschere impregnate di potere cosmico del sole e della luna in una danza splendida e caotica, Zau viaggia per Kenzera, un ricco reame mistico ispirato alle storie Bantu, combattendo contro potenti spiriti ancestrali e superando ostacoli per trovare tre potenti esseri sfuggiti al Dio della morte.

Nel corso della sua missione, Zau scoprirà e sbloccherà nuove potenti abilità e capacità per diventare un valoroso Nganga e recuperare la sua Baba perduta. Queste includono potenti attacchi spirito come la violenta esplosione Raggio lunare che può essere utilizzata per obliterare i nemici utilizzando la Maschera della Luna e il travolgente fuoco Supernova che può essere utilizzato per bruciare i nemici circostanti con il fuoco shamanico utilizzando la Maschera del Sole.