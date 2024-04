F1 24 Anteprima: al volante della nostra carriera

Con ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre di più all’uscita del nuovo F1 24. Dopo aver discusso le innovazioni relative al sistema di pilotaggio e alla fisica aggiornata dei bolidi, temi di grande interesse per gli entusiasti dei simulatori di guida, è giunto il momento di esaminare la modalità Carriera. Non è un segreto che i contenuti rappresentino da sempre una delle principali attrattive del franchise F1 e, con l’ingresso nel portfolio di EA Sports, la qualità non ha subito cali, bensì miglioramenti. Tra le numerose opzioni offerte, la modalità Carriera si conferma tra le preferite e più frequentate dagli utenti, e in questa nuova edizione sembra assumere un’importanza ancora maggiore.

Con F1 24, il gruppo di sviluppatori ha apparentemente dedicato un impegno considerevole alla realizzazione di una modalità Carriera Pilota densa di attività, sia all’interno che all’esterno del circuito, che promettono di arricchire l’esperienza ludica rendendola gratificante e completa. Le dichiarazioni del Senior Creative Director di Codemasters, Lee Mather, non hanno lasciato spazio a incertezze: la modalità Carriera Pilota di F1 24 si propone come una delle più esaurienti degli ultimi tempi, con una varietà di attività, obiettivi da conseguire e traguardi da raggiungere, per affermarsi come una leggenda della F1. Mentre attendiamo di poter sperimentare personalmente tutte le novità nelle settimane a venire, iniziamo a valutare lo stato attuale e possiamo assicurarvi che ci sono già molti fattori accattivanti in ballo.

F1 24: da neofiti a campioni

Tra le novità più rilevanti e presumibilmente sollecitate dalla comunità di F1 24, emerge la possibilità di iniziare la modalità Carriera utilizzando un autentico pilota di Formula 1 o Formula 2. In questa edizione, i giocatori hanno l’opzione di intraprendere la Carriera Pilota non esclusivamente con un avatar creato su misura, ma anche impersonando il proprio idolo delle corse. Sebbene non sia chiaro l’impatto che questa scelta possa avere sulle caratteristiche individuali dei piloti, tale alternativa rappresenta un’aggiunta ben accolta che, senza dubbio, entusiasmerà molti fan, specialmente alla luce dell’inclusione dell’intero elenco di piloti di F2. Per quanto concerne la dinamica tra i piloti, un elemento distintivo di F1 24 è l’approfondimento delle rivalità, già presenti nelle precedenti edizioni ma ora dotate di una dimensione più articolata e sfaccettata.

Nel capitolo attuale, i giocatori si trovano di fronte a un sistema di rivalità estremamente elaborato, che influisce significativamente sullo sviluppo del personaggio del pilota. Lee Mather ha illustrato che, nell’edizione corrente, il meccanismo di rivalità è stato concepito per essere più esteso e complesso, nonché duraturo, estendendosi oltre la singola stagione. F1 24 introduce gradi di rivalità variabili: da conflitti brevi a sfide stagionali, fino alla modalità “Infinita”, che evoca le storiche competizioni su pista come quelle tra Schumacher e Hakkinen, configurandosi come un duello continuativo e avvincente. Ma quali sono le origini di una rivalità? F1 24 cerca di fornire una risposta, incentivando lo sviluppo di antagonismi in modo più autentico e meno aleatorio. Una rivalità può scaturire tra piloti di livello simile, tra concorrenti vicini in classifica o, come spesso accade nella realtà, tra compagni di squadra, con l’intento ultimo di rendere l’esperienza di gioco quanto più dinamica e imprevedibile.

Piste, contatti e ambizioni

La selezione di un pilota reale riveste un ruolo cruciale nel contesto ludico. Ogni pilota effettivo è dotato di specifiche caratteristiche iniziali, che possono evolvere in base alla capacità del giocatore di adempiere e portare a termine le missioni assegnate. L’introduzione di traguardi come gli Achievements e i Contract Targets consente di acquisire premi per migliorare il proprio avatar, sia esso un pilota esistente o una creazione personalizzata del giocatore, all’interno di un’architettura di gioco che promette di infondere vitalità in ogni sessione di gara, inclusi gli allenamenti meno prestigiosi come le Prove libere. Il conseguimento degli obiettivi stabiliti può fornire un incremento significativo al pilota, tuttavia l’abilità nella guida e il raggiungimento di risultati in pista non sono gli unici metodi per assicurarsi i vantaggi menzionati. I nuovi obiettivi dinamici, infatti, si estendono oltre il semplice conseguimento di traguardi in pista, includendo attività che trascendono la guida. Pertanto, saper navigare e reagire a diverse situazioni può non solo accrescere la reputazione del pilota all’interno della propria squadra ma anche nell’intero ambiente del paddock, incrementando le possibilità di ottenere accordi più vantaggiosi o, nel caso della F2, ambire a un contratto in F1. In una simile ottica, F1 24 introduce un sistema di negoziazione contrattuale più sofisticato. Il giocatore, considerando vari fattori tra cui la reputazione, può negoziare accordi più favorevoli, riflettendo l’importanza crescente attribuita agli aspetti economici e gestionali della modalità.

In relazione a ciò, l’implementazione dello Specialista assume un’importanza capitale. Lo Specialista agisce come un agente che assiste il giocatore nelle trattative e nella ricerca di proposte vantaggiose, ma il suo ruolo si espande anche oltre l’ambito economico. Questa figura supporta il pilota nel suo sviluppo professionale sia dentro che fuori dalla pista, e siamo ansiosi di esplorare l’ampiezza della sua influenza. Sarebbe intrigante, per esempio, comprendere se lo Specialista possa fornire consulenza durante gli Eventi di Sviluppo e Ricerca, che hanno acquisito un ruolo sempre più centrale nel gameplay e che con F1 24 hanno visto un’estensione delle loro funzionalità. Data la loro natura più redditizia, siamo curiosi di scoprire se gli specialisti possano effettivamente guidare il giocatore nelle decisioni strategiche, e siamo comunque lieti di osservare l’espansione dell’aspetto gestionale del gioco. A questo proposito, è opportuno citare l’ultima novità: i Secret Meeting. Questi incontri “riservati” offrono la possibilità di agire in segreto rispetto al proprio team e cercare accordi più remunerativi altrove, ma siamo consapevoli che ogni azione comporta delle conseguenze e attendiamo con impazienza di scoprire di più sul gioco quando avremo una visione più completa.

Amici sugli spalti, rivali in pista

Tenendo sempre a mente i principi evoluzionari rispetto agli anni precedenti, il percorso professionale nella Formula 1 compie un significativo progresso, specialmente per quanto concerne l’aspetto comunitario. Inizialmente, è importante sottolineare che la modalità Carriera per due giocatori è nuovamente accessibile, quest’anno estesa anche alla Formula 2, tuttavia sarà fruibile solamente attraverso la rete e non in modalità locale. Tuttavia, l’aggiunta più rilevante è rappresentata dalla Carriera Sfida, che offre l’opportunità di confrontarsi in modo indiretto con avversari globali. Attraverso un meccanismo di “drivatar” assai affine a quello impiegato nella serie Forza di Turn 10, i partecipanti hanno la possibilità di gareggiare in modo non simultaneo con altri appassionati dislocati nel mondo, mirando a conquistare premi unici, accumulare punti esperienza e molto altro. Questa innovazione ci ha spinti a ritenere che gli utenti saranno decisamente più immersi nel contesto ludico e, come sempre, restiamo impazienti di valutare l’impatto di queste novità sulla dinamica complessiva del gioco.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: EA Sports

Data di uscita: 31 maggio 2024

La modalità Carriera Pilota di F1 24 si presenta come un’esperienza particolarmente ricca e gratificante. L’attenzione alle trattative, gli obiettivi dinamici e la possibilità di scegliere tra l’impersonificazione di un pilota reale di F1 o persino di F2 sono solo alcune delle nuove funzionalità introdotte. Non vediamo l’ora di esplorare tutte queste novità e, per fortuna, l’attesa sta per terminare: il 31 maggio è alle porte, e per coloro che hanno prenotato le edizioni speciali, l’accesso anticipato di tre giorni riuscirà ad addolcire ulteriormente la pillola.