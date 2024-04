Apex Legends: il nuovo evento collezione Assalto urbano comincia domani

Preparatevi: EA e Respawn hanno annunciato il nuovo evento collezione Assalto urbano di Apex Legends, disponibile dal 23 aprile al 7 maggio. Le leggende potranno tuffarsi nel vivo dell’azione di Apex Legends: Svolta con l’introduzione del nuovo sistema di tornei, la Lotta Apex, il ritorno della modalità Tre chance, ventiquattro nuovi oggetti a tempo limitato (inclusa la skin Prestigio “Ondata Estrema” per Octane) e altro ancora. In calce alla notizia trovate il trailer di Assalto urbano.

Lotta Apex – Arriva la Lotta Apex, un nuovo sistema di tornei in cui le leggende potranno scalare la classifica globale e conquistare la vetta. Continua a seguirci: la Lotta Apex tornerà nei prossimi eventi e stagioni! Per maggiori dettagli, date un’occhiata qui sotto:

Tre chance – La celebre modalità Tre chance sta tornando, ed è più entusiasmante che mai!

Offerte evento e contatore premi – Con le nuove offerte evento e i 24 oggetti della collezione, le leggende conquisteranno la battaglia con stile. Completando la collezione entro la fine dell’evento, poi, potranno sbloccare “Ondata Estrema”, la nuova skin Prestigio di Octane!

Apex Legends: Svolta è ora disponibile su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC tramite l’EA app e Steam. Per altre notizie su Apex Legends, seguite il gioco su X, Instagram, TikTok e YouTube, oppure visita www.playapex.com per non perderti le ultime novità.