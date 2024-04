Wisdom Watcher presenta un update rivoluzionario

Space Whale, studio indie con pregresse esperienze nello sviluppo e la pubblicazione di esperienze VR, AR e giochi multipiattaforma, ha annunciato grandi novità per il suo titolo VR, Wisdom Watcher. Wisdom Watcher è il primo FPS in realtà virtuale ambientato in un universo clockpunk, dove prendere parte a scontri epici contro orde di demoni ancestrali. Equipaggiato con un vasto arsenale di armi e carte magiche, il compito del giocatore sarà sopravvivere e riportare l’ordine nell’universo astrale.

Wisdom Watcher è stato rivoluzionato grazie ad una nuova introduzione al gioco, più coinvolgente e fluida, che consente ai giocatori di esplorare il travagliato passato dei Wisdom Watchers mentre acquisiscono le basi del gioco attraverso un approccio learning-as-you-go. L’Hub è stato completamente ridisegnato e arricchito con dettagli meccanici come enormi orologi e tavoli ingranaggi, che aggiungono profondità all’atmosfera clockpunk e offrono un’esperienza visiva senza pari. Le leve e le manopole ora controllano scale e meccanismi, aggiungendo un tocco di interattività al tuo viaggio.

Nuovi effetti sonori spazializzati sono stati inseriti per migliorare l’esperienza di gioco e aumentare l’immersione. Insieme a questi, è stata integrata una nuova colonna sonora che sarà l’accompagnamento dell’eterna battaglia contro il male. Inoltre, un doppiaggio di alta qualità porta i giocatori in una profonda esperienza narrativa nel mondo di Wisdom Watcher.

In questa avventura, i giocatori non saranno più soli: P.A.O.L.O., il nuovo fedele compagno robotico, è arrivato per darvi una mano! Vi guiderà attraverso il mondo di gioco con consigli, missioni e trucchi per sconfiggere le forze oscure. Una spalla comica che renderà più leggero il peso di affrontare i nemici dell’umanità.

Queste le principali caratteristiche del gioco:

Preparati a vestire i panni dell’ultimo pellegrino dei Wisdom Watcher e combattere per vendicare i tuoi compagni caduti in battaglia. Leggende millenarie prenderanno vita mentre affronti mostruose entità ispirate al folklore europeo, all’interno delle arene astrali. Solo con coraggio, strategia e con un utilizzo mirato delle tue risorse potrai sperare di sopravvivere e far ritorno al mondo reale.

Ondate di intensità mai vista in VR: più di quaranta mostri a schermo in contemporanea e un’illuminazione in real time eccezionale.

Leaderboard competitiva e obiettivi nascosti: Per i più competitivi sono state inserite nuove sfide, con un sistema di punteggio basato sull’abilità di massacrare i propri nemici in gruppo e con stile.

Un mondo clockpunk nel folklore europeo: Entra nel castello dei Watcher e lasciati guidare da P.A.O.L.O., il tuo nuovo assistente robotico. Scopri una narrazione complessa e profonda con riferimenti diretti al folklore europeo.

Arsenale di armi potenziabile: Sette selezionatissime armi, tutte sbloccabili mano a mano che si progredisce nel gioco. Che siano corpo a corpo o a distanza, modificare il proprio arsenale e scoprire le abilità segrete di alcune armi sarà fondamentale per affrontare ondate sempre più complesse.

Sistema di carte: Crea il tuo setup per affrontare le battaglie con il tuo stile, sblocca le abilità passive e assorbi i poteri dei tuoi nemici.

Costruisci e distruggi: Trappole, barricate e trucchetti ti aiuteranno a restare in vita. Convoglia i tuoi nemici, falli schiantare contro spuntoni o dagli un benvenuto elettrizzante. Il campo da battaglia è il tuo regno.

Intelligenza demoniaca: Diverse tipologie di mostri capaci di muoversi per la mappa in modo da rendere ogni scontro unico. Anche i mostri si potenziano, mano a mano che il gioco avanza, per rendere la sfida sempre intrigante. Demoniaco non ti pare?

Varietà di Gameplay: 20 livelli di modalità normale e 80 livelli di modalità hard, per chiunque voglia una vera sfida.

Qualità VR: Progettato per VR standalone ma compatibile anche per PCVR

Un Gioco che non si ferma mai: Wisdom Watcher è un organismo in continua evoluzione, e i vostri feedback sono la sua linfa vitale! Altre arene e modalità sono in arrivo, quindi restate aggiornati! Oltre agli effetti visivi e sonori, alcuni aspetti dell’esperienza utente sono stati migliorati in base al feedback dei giocatori.

La costruzione delle trappole è ora stata semplificata grazie a un semplice prendi e rilascia.

I pannelli del tutorial possono essere disattivati con l’interazione di un tasto qualsiasi.

Introdotto il teletrasporto come opzione di movimento per chiunque soffra di motion sickness.

Modificato il rapporto di potenza tra armi corpo a corpo e le armi a distanza, rendendo il combattimento corpo a corpo più accessibile, così che ognuno possa massacrare demoni come meglio preferisce.

I nemici hanno ora diversi punti deboli, creando incontri più strategici e intriganti.

Introdotto lo scudo con cui i giocatori possono difendersi grazie a una gesture. I nemici che attaccheranno verranno sbalzati via, permettendo al giocatore di avere un vantaggio strategico cruciale per sopravvivere.

Gli insetti del mana sono andati in pensione e le pozioni della vita sono finite sugli scaffali. Entrambi sono stati sostituiti da cristalli sia del mana che della vita. I cristalli per essere attivati dovranno essere distrutti in mano, sparandogli o lanciandoli al suolo.

La hard mode è stata intensificata, con un nuovo bilanciamento per i giocatori più esperti.

Tutta la parte introduttiva è stata tappezzata di checkpoints, così che ognuno possa riprendere il gioco da dove l’aveva lasciato.

Wisdom Watcher continua a evolversi con continui sviluppi, grazie al prezioso feedback della community, parte attiva del team di sviluppo. Per garantire che il titolo continui a soddisfare tutti gli utenti, abbiamo creato un server Discord dedicato nel quale è possibile fornire feedback direttamente al team di Space Whale o diventare un tester. Potete accedere qui.

Preparatevi per un’esperienza VR senza precenti, dove ogni vittoria vi porterà più vicini alla salvezza dell’umanità… o alla prigionia eterna. Wisdom Watcher in Early Access è disponibile ora su Steam e su Applab. In occasione del lancio della nuova release è disponibile uno sconto promozionale del 30% da utilizzare sullo store di AppLab inserendo il codice PROMOWW-4BD67B, entro il 30 Aprile 2024.