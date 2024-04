Como Fun: una quarta edizione da record

Si è appena conclusa la quarta edizione di Como Fun, evento dedicato al mondo del fumetto e della cultura pop per appassionati di ogni età. Sabato 20 e domenica 21 aprile, i padiglioni del quartiere fieristico di LarioFiere di Erba sono stati popolati da oltre 23 mila visitatori che per due giorni si sono immersi nel vasto e variegato universo dei fumetti, dei videogiochi, dei giochi da tavolo e dell’intrattenimento a tutto tondo. Gli organizzatori di Hidden Door, hanno già stabilito le date dell’edizione autunnale: l’appuntamento è il 19 e 20 ottobre 2024.

Il pubblico ha acclamato a gran voce gli ospiti di questa ultima edizione, a partire da Mads Mikkelsen, poliedrico attore danese, celebre per i suoi ruoli in Casino Royale e Rogue One: A Star Wars Story, che domenica ha incontrato tutti i fan durante un interessante panel in cui è stata ripercorsa tutta la sua incredibile carriera. Standing ovation anche per Maccio Capatonda, il celebre comico ha entusiasmato il pubblico con le sue inimitabili battute. Non potevano mancare i mitici trailer, sketch esilaranti diventati negli anni dei veri e propri tormentoni. Infine, Giovanni Muciaccia, il re degli attacchi d’arte che ha riportato indietro grandi e piccoli con il suo laboratorio, mettendo alla prova le abilità artistiche dei visitatori esattamente come nel celebre programma Art Attack.

A Como Fun anche il meglio del mondo del doppiaggio, con Alessio Puccio e Fabio Aquilone, attori e interpreti di numerosi personaggi tra cui Harry Potter e Draco Malfoy, che hanno raccontato i retroscena dell’affascinante mestiere del doppiatore con aneddoti ed esempi tratti dalle loro stellari carriere. La leggenda Emanuela Pacotto ha, inoltre, svelato i segreti dei suoi oltre 350 doppiaggi e del suo percorso da cantante nei concerti “Japan Anime Live” e “iDOL AMBITION Live Concert”, diventando una delle poche rappresentanti occidentali a diffondere la cultura delle sigle anime in giapponese.

Non poteva mancare l’inimitabile Giorgio Vanni, che con la sua band I Figli di Goku e Max Longhi hanno trasportato tutti gli appassionati nel magico universo degli anime grazie alle sigle più amate degli ultimi anni. Domenica si è svolto per la prima volta l’incredibile spettacolo “Voglio tornare negli anni ‘90”, un vero e proprio tuffo in uno dei decenni più iconici. Il pubblico ha potuto viaggiare nel tempo, divertendosi sulle note delle hit di maggior successo di un periodo storico indimenticabile.

I coloratissimi cosplay hanno fatto da cornice al weekend di Como Fun: grazie a C’mon Cosplay tutti hanno avuto la possibilità di mettere in mostra i curatissimi costumi partecipando a numerose attività tra cui l’imperdibile contest. Con una colonna sonora tutta Kpop, genere musicale coreano da milioni di ascolti che da anni travolge le nuove generazioni, migliaia di appassionati hanno ballato grazie a Kpop Show Time. Spazio anche al gioco in tutte le sue forme, con postazioni di boardgames, giochi tradizionali, console new gen, arcade e retrogaming, in un connubio di mezzi ludici analogici e digitali unico.

Fabio Dadati, Presidente di LarioFiere conferma che:

Siamo molto soddisfatti del successo della quarta edizione di Como Fun. Mi complimento con il direttore Oldani e tutti i lavoratori di Lariofiere per aver garantito il perfetto svolgimento di una due giorni veramente impegnativa per eventi ed affluenza. Un plauso agli organizzatori che dimostrano di saper rinnovare e rilanciare Como Fun ad ogni edizione dandole un respiro internazionale di grande spessore.

e Lucio Campani, amministratore unico di Hidden Door Srl., aggiunge:

Siamo entusiasti per l’esito della kermesse. Ci siamo posti il grande obiettivo di creare una manifestazione d’eccellenza, superando i confini italiani e facendo uno sforzo per avvicinare il modello dei grandi festival internazionali, con un’apertura al mondo cinematografico che caratterizzerà anche le prossime edizioni. Alla luce dei dati e dei riscontri che riceviamo da parte dei visitatori, possiamo dire che questa scommessa è stata vinta.

Non resta altro che segnare le date sul calendario, l’edizione autunnale di Como Fun promette grandiose sorprese, a cominciare da un nuovo ospite internazionale direttamente da Hollywood!