Stellar Blade: i dietro le quinte del video musicale di BIBI, ‘Eve’

Vi abbiamo già mostrato il video musicale ‘Eve’ della K-Pop star BIBI dedicato all’ormai prossimo Stellar Blade, ma oggi vi proponiamo anche il dietro le quinte ufficiale, sia del video che della coreografia, con tre video appositi, con la presenza anche della coreografa Sienna Lalau.

Articoli Consigliati 7 Days to Die esce dall’Early Access dopo ben dieci anni Wisdom Watcher presenta un update rivoluzionario

Ricordiamo che Stellar Blade segue le vicende di EVE, una guerriera discesa da una Colonia nello spazio per sconfiggere i Naytiba, nemici dell’umanità comparsi all’improvviso sulla Terra. A quanto sembra, i Naytiba attaccano gli umani secondo la volontà di un’entità superiore formata dagli Alpha e dall’Antico, ma nessuno sa davvero quali siano le loro origini. La protagonista, EVE, si ritrova in un mondo in rovina dove incontra Adam, un sopravvissuto rimasto sulla Terra, e Lily, membro di un’unità aerea scesa sulla Terra in precedenza. Insieme uniscono le forze e combattono contro i Naytiba. Man mano che avanza nel suo viaggio, il gruppo di EVE collabora con i cittadini sopravvissuti che si sono radunati nell’ultima città umana, Xion.

Sinossi del gioco:

Il futuro dell’umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d’azione incentrata sulla storia per PlayStation 5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta, ormai desolatamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra.